中評關注：陸漁船事件鬧大　台方態度放軟

“海巡署金馬澎分署副分署長”蔡茂埕。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月21日電（記者 方敬為）大陸籍漁船14日在金門海域躲避台灣海巡艦查緝而翻覆，2名陸籍船員身亡，挑起兩岸敏感神經，國台辦並公開否認金廈“禁、限制水域”，19日即發生大陸海警登上金門觀光船臨檢，前所未聞，讓金門人緊張。20日兩岸啟動人道互助，安排死者家屬赴金善後，“海巡署”官員除表哀悼，也強調全力協助家屬，並不對大陸海警執法發表意見，姿態明顯放軟。



台灣海巡艦2月14日在金門海域追緝大陸漁船，過程中導致船隻翻覆，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。國台辦質疑台灣方面執法過當，譴責台灣粗暴驅離大陸漁船，嚴重傷害兩岸同胞感情，並強調兩岸同屬一個中國，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。



相關事件發展以來，台灣的“海巡署”一直對外強調執法有據，依法行政，並反駁大陸譴責的“過度或惡意執法”，反指大陸漁船越界作業，“海巡署”基於職權取締，執法無虞。



不過就在大陸否認金廈禁、限制水域，並宣布19日起展開金廈海域常態化巡查後，隨即發生大陸海警登上金門觀光遊艇臨檢30分鐘，相關舉措前所未聞，讓金門漁民、船公司業者人心惶惶。



金門經濟仰賴觀光、漁業，一旦金廈海域的衝突風險陡升，所造成的負面效應不容小覷，對台灣官方、海巡單位的輿論壓力也遽增。值得注意的是，20日兩岸啟動人道互助，安排死者家屬赴金門善後，代表“海巡署”發言的“金馬澎分署副分署長”蔡茂埕態度相當柔和。



面對媒體提問，蔡茂埕強調，該分署將依照家屬的需求及期望的喪葬儀式進行後事的安排，並在最短的時間內，讓家屬將親人的骨灰帶回故鄉。針對發生這起不幸的事件，我們也感到非常難過與不捨，所以在這段期間內，會全力配合家屬的要求，也會配合檢察機關的調查作業。對於大陸海警在金廈水域執法相關議題，則不多做回應，顯然與近期兩岸尖銳情勢升溫有所關聯。

