中評鏡頭：從陸船員暫置區見證台漁業興衰史

新竹南寮漁港碼頭的“大陸漁船暫置區域”告示牌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月29日電（記者 盧誠輝）新竹南寮漁港是離大陸最近的漁港，從新竹到福建平潭距離約65海里，折算約126公里，而在南寮漁港碼頭設置有“大陸漁船暫置區域”的告示牌，這面告示牌並非南寮漁港獨有，而是在全台各漁港碼頭都設置有“大陸漁船暫置區域”，它也見證台漁業的興衰歷史。



1980年代，台灣因漁業興盛，開放引進陸籍漁工，人數最多的時候多達逾3萬人，但因過去陸籍漁工在台權益屢受害，兩岸經過多次溝通協調後，台官方終於在2003年通過《台灣地區漁船船主境外僱用及接駁暫置大陸地區漁船船員許可及管理辦法》，允許陸籍漁工隨漁船進港，集中暫置在岸置處所或暫置碼頭區。



2013年台官方更推動劃設大陸船員原船暫置區域，擴大該暫置區域範圍至全港區水域及碼頭區域，讓陸籍漁工的活動範圍能從岸置所擴展到港區及碼頭區域，但也幾乎在同時期，陸籍漁工開始逐年減少，外籍漁工逐年增加，後來隨著台灣漁業的沒落，在台陸籍漁工已慢慢成為絕響。



新竹區漁會總幹事童錦杰向中評社表示，過去漁民靠出海捕魚賺大錢的年代早已過去，現在漁獲量跟30年前相比少了超過整整一半以上，收入不好也沒錢換大船，因此形成惡性循環。加上台灣因各漁港碼頭的硬體狀況越來越差，很多漁民不是退休就是轉行不幹了，過往各漁港碼頭的榮景也已不復見。

