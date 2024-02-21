中評關注：新“立院”運作　民進黨銳氣盡失

韓國瑜昨天首度主持院會，柯建銘緊盯提案是否有處理。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月21日電（記者 黃筱筠）新一屆“立法院”昨天開議，因為本屆席次三黨不過半，比起過去民進黨一黨獨大的風光時刻，民進黨“立法院”黨團昨天在開議時銳氣盡失，不只要靠“立法院長”韓國瑜把國民黨“立委”請下去，才能讓“行政院長”陳建仁上台施政報告；還要面對民眾黨提案加開院會與國民黨合作的局勢，綠營也只能忍了，與過去一黨獨大的意氣風發，大相逕庭。



“立法院”三黨不過半，從新科“立委”報到至今，朝野每天都有攻防。昨天首日開議，過去國民黨在首日開議都會對“行政院長”施政報告有些動作，昨天也沒有例外。國民黨要求先進行食安專案報告，還跟民眾黨達成共識，希望朝加開院會方面進行食安報告，希望今天就加開院會進行食安專案報告。但民進黨則認為應該在週五、週二院會時間進行專案，面對在野黨合作，民進黨最後只能拉下協商，進入冷凍期一個月。



但民進黨又擔心拉下協商進入冷凍期，等於食安專案報告至少要等一個月，擔心民眾會認為是民進黨延宕食安專報時間，柯建銘才會緊盯“立法院長”韓國瑜，有沒有另外處理民進黨提案，希望在23日院會時進行食安專報，並由院長召集協商。這個案子有沒有處理，會關於民進黨是否阻擋食安專報進行，可能被外界大做文章，民進黨團大黨鞭柯建銘也在場戰戰兢兢，緊盯韓國瑜與秘書長周萬來。



面對國民黨“立委”要對食安專報進行說明，自備麥克風輪番上場論述，韓國瑜也宣布先休息，讓國民黨“立委”宣洩情緒、表達立場。但在將近40分鐘之後，韓國瑜再度上到主席台，還跟國民黨“立委”勸說“我們開會好不好？”藍委看在韓國瑜面子上也說好，過去若是民進黨籍的“立法院長”，恐怕短時間內，難以勸離國民黨“立委”離開。



韓國瑜讓國民黨有時間表達立場，也讓“行政院長”陳建仁上台施政報告，並備詢，處理的算是兩全其美。

