遭指介入新北議長兒子婚姻　藍美女議員否認

戴湘儀曾替蔣欣彰（右）輔選。（取自戴湘儀臉書） 中評社台北2月20日電（記者 楊騰凱）有媒體報導指，國民黨新北市議員戴湘儀與新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋近期都在日本旅遊，遭傳婚外情。對此戴湘儀發聲明駁斥內容並非事實；蔣欣璋也直言“莫名其妙”，雖然太太沒有一起來日本，但也覺得很無奈。



戴湘儀近日在臉書發赴日旅遊的照片，留言中卻有一位周姓里長留言指“確定是跟家人出門，不是跟別人老公嗎？”由於該里長為蔣欣璋岳母，引發聯想。



戴湘儀強調，她跟蔣欣璋團隊的日本旅遊時間地點根本對不上，對蔣欣璋岳母的攻擊嚴正譴責。蔣根煌否認此事，並表示兒子、兒媳過年有出去旅遊，媒體亂講成這樣，他要怎麼回應？



現年33歲的戴湘儀曾任新北市政府副發言人、新北市政府新聞局機要秘書、壹電視新聞台主播，被視為“侯家軍”。



蔣欣璋這次參選新北市新莊區“立委”落選。戴湘儀20日晚間回應，她與蔣欣璋只是選舉夥伴，留言內容不是事實，蔣欣璋岳母並未查證。



戴湘儀曾任新北市政府副發言人，被視為國民黨新北市長侯友宜子弟兵“侯家軍”成員。



蔣欣彰2024大選代表國民黨參選新北市“立委”，最後敗給民進黨蘇系吳秉叡。



戴湘儀選區包括新北市新莊區，與蔣根煌、蔣欣璋重疊。



戴湘儀辦公室聲明稿全文：關於媒體的報導與臉書上的留言內容，本人在此嚴正地聲明，所有的內容皆不是事實。

