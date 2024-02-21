蕭博仁：旅遊業者爭取與賴見面　抗爭是下策

旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月21日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨政府端出“6月禁團令”，旅遊產業有什麼反應規劃？旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁接受中評社訪問表示，短期首要希望能與賴清德見面，聽看看賴兩岸政策、觀光政策怎麼走，他已與綠營聯繫，但還未敲定見面時間。之後，也會拜會中國國民黨、台灣民眾黨表達產業界意見，下下策是已有旅遊業者醞釀520抗爭、遊覽車繞賴清德就職典禮周邊道路等，但非到萬不得已，不會這麼做。



蕭博仁說，“兩岸旅遊交流交往，有助於維持台海和平與穩定”，以往每週有800多架航班在兩岸飛來飛去，就絕對不會有軍機的事，這不是兩岸間最好的狀態嗎？



蕭博仁自1990年踏入旅遊業，做了3年業務後，創辦“大馨旅行社”，2008年開放陸客來台觀光後，也曾協助海基會處理數起陸客來台旅遊意外事件，居中安排陸客家屬來台善後。蕭博仁2000年起即積極推動旅行公會全聯會的會務，並曾任第5屆全聯會副理事長。



蕭博仁接受中評社訪問表示，對於“6月禁團令”，業者現在抱有的唯一希望是賴清德，若賴520上任，能夠不執行該項政策，雖然這會讓媒體解讀是“打臉蔡英文”，但畢竟這也是一個對的決策，前一任的決議，本就是給下一任處理，這樣就有解套空間，若賴清德還是跟蔡英文一樣，那不如乾脆宣布戒嚴，禁止所有台灣民眾去大陸。



蕭博仁說，旅遊業者短期首要還是希望能與賴清德見面，聽看看賴對未來兩岸政策、觀光政策要怎麼走，畢竟這攸關旅遊業的生死存亡，解鈴還須繫鈴人，他也已向民進黨聯繫過了，另外也透過中間人與賴聯繫上，只是目前還沒有敲定見面的時間。



蕭博仁認為，之後也希望與中國國民黨、台灣民眾黨反應旅遊業者意見，現在民眾黨主席柯文哲非常積極想瞭解“6月禁團令”這件事，也主動請民眾黨內的人聯繫他，他也看到民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌在“行政院長”陳建仁拜會時，黃直接問陳有關6月禁團令的法源依據，這都不是旅遊業者要求的，他非常感謝民眾黨仗義為旅遊業者說話。

