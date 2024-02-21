趙春山：漁船事件涉及兩條人命 必須嚴懲

趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月21日電（記者 黃筱筠）亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問指出，現在兩岸不對話，又沒有九二共識，類似金門漁船事件的問題會越來越多，越来越嚴重，兩岸關係未來很悲觀。



趙春山對中評社表示，這次金門漁船事件，蔡政府危機處理很不行，怎麼不公布當時處理的錄影？怎麼可能沒有監控系統？這是涉及兩條人命，如果真的沒有監控或是錄影，那“海巡署”的人應該要被嚴厲懲處，一定要查辦海巡相關人員。



趙春山說，依照目前兩岸情勢發展，他對於兩岸關係未來發展很悲觀。



趙春山表示，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格日前指出，聯合國2758號決議文並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系。AIT這種說法是對台灣跟中國大陸關係切割來看，但是大陸方面會挑戰台灣司法管轄權、挑戰治權，金門漁船事件導致金廈海域模糊化就是這樣的表現。



他指出，大陸認為台灣是中國大陸一部分，今後如果台灣有事情，大陸就會介入來處理，以前他們是大陸地區，我們是台灣地區，理論上主權互相涵蓋，但是沒有互相碰觸治權，互相可以行使治權，台灣方面可以行使台澎金馬治權，但是現在“海峽中線”模糊了，台灣說是台灣治權，大陸說是大陸治權。又因為沒有九二共識，兩岸就不可能進一步談判。

