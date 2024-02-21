快評：推進“台海內海化”　形成新格局

中評社快評／大陸海監船8029昨天上午進入金門的所謂“禁、限制水域”，建立執法新事實。“漁船事件”發生後，大陸接連在廈金海域採取行動，看得出有很深的布局，台灣不少專家認為大陸的目標是推進“台海內海化”。



基於“一個中國”原則，大陸主張台灣（台灣本島及附屬島嶼）為中華人民共和國領土。根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域分別為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的“國際水域”，大陸對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。



去年4月，大陸對台舉行“戰備警巡和聯合利劍演習”，將海空聯演重心前推至台灣東側西太平洋海域，並在台海進行海空聯合戰備巡航。現今大陸軍機“常態性”越過“海峽中線”及進入台灣防空識別區，軍艦在台灣東部海域“常態性”存在，解放軍在台灣周邊海域的“戰備警巡”甚至已延伸至釣魚台，對接近釣魚台和台灣北部海域的外國軍機艦強硬驅離。



如今，大陸對眼皮底下的廈金海域的巡航偵查也翻開了新的一頁，並將成為“新常態”，大陸海警在廈金海域的執法已沒有禁區。台灣有人擔心，馬祖、澎湖、太平島、東沙島未來也可能出現同一局面。



推進“台海內海化”，勢不可擋，若有“台獨”挑釁、外力干涉，大陸必定堅決反擊。推進“內海化”，落實管轄權，台海將形成新格局，有助加速推進兩岸統一進程。