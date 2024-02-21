四部門將加快推進機場噪聲污染防控

中評社北京2月21日電／據新華社報導，記者20日從中國民航局獲悉，民航局、生態環境部、自然資源部、國家市場監管總局日前聯合印發《民用運輸機場周圍區域民用航空器噪聲污染防控行動方案（2024－2027年）》，旨在統籌推進機場噪聲污染防控，促進民航綠色轉型。



行動方案明確，到2025年，機場噪聲污染防控標準體系基本建成，機場噪聲污染防控多方協同機制初步形成，試點工作取得實效，監測關鍵技術研發取得積極進展，年旅客吞吐量500萬人次以上機場基本具備民用航空器噪聲事件實時監測與精準溯源能力。到2027年，機場噪聲污染監測與防控關鍵技術實現突破，防控標準建設持續推進，協同治理效能進一步提升，年旅客吞吐量1000萬人次以上機場周圍區域聲環境質量逐步改善。



為了實現這些目標，行動方案從加快推進機場噪聲污染防控標準體系建設、統籌推進機場噪聲污染防控監督管理、深入推進機場噪聲污染防控、強化機場噪聲污染防控科技支撐等4個方面提出13項重點任務。



民航局有關負責人表示，行動方案是機場噪聲污染防控領域第一份綜合性文件，將為民航綠色轉型和高質量發展提供有力支撐。民航局將與相關部門加強組織協調，營造良好氛圍，扎實推動各項重點任務實施。