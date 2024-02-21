美科技股泡沫大　資金加速東流

今年1月中國工程機械如挖掘機在淡季之中依然錄得不俗銷售成績。（大公報） 中評社香港2月21日電／中國春節旅遊、消費數據理想，顯示內需動能增強，加上人行下調政策利率，有助鞏固經濟﻿復甦基礎，進一步增強外資對中國股票投資信心，推動國際資金流向逆轉，沽出美股而買入中資股。事實上，目前美國7只科技股市值規模，竟然超過全球第二大股票市場A股總市值，美股泡沫化嚴重程度可見一斑，促使環球股票基金加快換馬步伐。



大公報報導，龍年港股及A股相繼開紅盤，在新一年有好的開始，近日恒生指數及上證綜指呈現反復向上，分別企穩於16000點及2900點水平，這與中國經濟頻傳利好消息有關。例如新春假期國內外旅遊、生活消費、商品銷售火熱，其中商務部重點監測零售企業的綠色有機食品、金銀珠寶銷售額同比增長10%以上，可見服務消費明顯升溫，內需拉動經濟增長動能正在增強，成為支持港股及A股企穩回升的主要利好因素，目前正是外資增配中國股票的理想時機。



其實，目前美股泡沫化程度十分嚴重，只由少數科技巨頭股份支撐著股市，不少華爾街大行認為美國科技股超高估值情況不可持續，其中美國銀行憂慮英偉達股份炒過龍，季績後股價可能急跌。事實上，包括英偉達、微軟、蘋果公司、亞馬遜、Meta、Alphabet及特斯拉等七只科技股的市值規模超逾13萬億美元，折合約94萬億元人民幣，竟然超過全球第二大股票市場A股總市值。考慮美股風險因素，環球股票基金開始調整投資組合，減持美股比重、提升中資股比重，推動國際資金流向逆轉。華爾街投行摩通最新研究報告認為中國股市信心正在改善，前景愈來愈積極正面，投資者應該增持中國股票。



內地房貸息降 提振投資信心



近期中國旅遊、消費數據令投資者信心大振，反映內需增長潛力大，預期今年內地旅遊、消費旺勢持續，支持經濟穩步﻿復甦，吸引資金持續流入中資股。根據中國旅遊研究院預測，2024年國內旅遊人數將超過60億人次，國內旅遊收入有望突破6萬億元人民幣，出入境旅遊人數合計超過2.6億人次，實現國際旅遊收入重新升上千億美元水平。



此外，中國穩增長的政策空間大，有能力保持經濟長期向好。人行宣布下調政策利率，5年期以上貸款市場報價利率（LPR）降低25點子至3.95厘，預期引導銀行個人住房及企業中長期貸款利率下降，發揮穩樓市、穩經濟的作用，據知已有內地銀行迅速降低房貸利率，利好港股及A股。



此外，中國製造業升級轉型，在全球產業鏈、供應鏈優勢不斷提升，支持外貿穩中向好，並吸引外商投資與資金流入中國。國產大飛機C919正式亮相新加坡國際航展，有助爭取更多國際市場新訂單，打破美國波音及歐洲空巴在飛機製造業的市場壟斷地位，現時C919累積訂單數量已突破1200架，飛機製造有望繼電動車之後，成為另一個外貿出口新亮點。



中國製造優勢增 外資續流入



此外，今年1月中國工程機械如挖掘機在淡季之中依然錄得不俗銷售成績，同比增長18.5%至1.2萬多台，是連續12個月同比下跌之後首次轉正增長，刺激中聯重科（01157）股價單日勁升7%，這顯示內地基建等投資項目陸續上馬，展現出中國經濟活力與動力正在加強。



中國經濟龍年開局良好，消費持續恢復，投資步伐加快，產業競爭力提升，進一步凸顯港股及A股投資價值，吸引國際資金流入。