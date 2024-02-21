214個城市已建立房地產融資協調機制

中評社北京2月21日電／據新華社報導，住房城鄉建設部20日表示，截至2月20日，全國29個省份214個城市已建立城市房地產融資協調機制，分批提出可以給予融資支持的房地產項目“白名單”並推送給商業銀行，共涉及5349個項目。



住房城鄉建設部表示，自1月份城市房地產融資協調機制工作部署以來，各地和相關金融機構緊鑼密鼓抓好落實，協調機制落地見效持續取得新進展。



據介紹，已有57個城市162個項目獲得銀行融資共294.3億元，較春節假期前增加113億元。另據中國銀行、建設銀行、農業銀行、郵儲銀行和部分股份制銀行有關數據，已對“白名單”項目審批貸款1236億元，正在根據項目建設進度需要陸續發放貸款。



住房城鄉建設部要求，下一步，各地要高度重視城市房地產融資協調機制有關工作，精準提出房地產項目“白名單”，推動協調機制持續取得實效。同時，各地在開展工作時要形成“兩個閉環”。



一是要形成“推送－反饋”的工作閉環。城市房地產融資協調機制根據條件篩選項目並推送給商業銀行，各商業銀行按照規程審查後放貸，對不予放貸的項目向金融監管部門報送“無法貸款的原因”，由城市政府及時協調解決，形成“白名單”項目從推送到反饋的工作閉環。二是要形成“發放－使用－償還”的管理閉環，確保資金全部用於項目開發建設，嚴防資金被挪用於購地、償還債務或其他投資。