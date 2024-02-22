吳嘉將語中評：漁船事件延燒 打擊金門觀光

金門藍色公路觀光遊艇，近日遭大陸海警攔檢。（中評社 方敬為攝 ） 中評社金門2月22日電（記者 方敬為）大陸漁船事件延燒，國台辦日前強調金廈之間不存在“禁、限制水域”，陸海警並於19日登船臨金門“藍色公路”觀光遊艇，讓遊客相當緊張。“藍色公路”推手、金門縣觀光協會理事長吳嘉將接受中評社訪問表示，漁船事件引發負面效應，大陸海警過去不曾登上觀光艇臨檢，恐怕重挫遊客乘船意願，打擊金門觀光。



金門“藍色公路”自水頭碼頭出發，依序前往復興嶼、猛虎嶼、大膽島、自由屏障勒石、獅球嶼、二膽島、“三民主義統一中國心戰牆”、“海上軍事分界線”可以眺望廈門、“一國兩制統一中國”標語、檳榔嶼、獅嶼、穿越金門大橋，最後返回水頭碼頭，全程約2小時。除了白天遊程，也有傍晚到晚間的遊程，遊客可以乘船欣賞夕照美景，以及廈門燈火。根據業者提供的遊程內容，價格為新台幣699元至1300元不等。



中評社記者21日到金門水頭碼頭觀察，觀光遊艇停駛，售票櫃檯空無一人。業者表示，最近情況較為敏感，2月份後續遊程皆未成團，索性將遊艇靠泊保養，接下來最近一團要到3月9日周六，希望風波早日平息。



吳嘉將表示，目前業者的做法就是更加小心的確認航行範圍，避免越界。暫時不會調整遊程路線，還是希望兩岸雙方能夠多溝通、降溫，才有利金門發展，否則遊客若感到緊張、害怕，金門觀光首當其衝，非金門人所樂見。

