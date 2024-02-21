重慶以數字建設支撐社會治理現代化

中評社北京2月21日電／據人民日報報導，在重慶市生態環境局，治水應用系統紅光閃爍，自動監測發現一處河流斷面總磷濃度超標。通過感知點溯源，上游幾家工業企業被精準發現，排查範圍縮小。隨即，屬地生態環境等部門工作人員趕往現場處置，水質隨後恢復正常。這樣的高效運轉，得益於數字重慶建設。治水應用系統整合了重慶各區縣和農委、水利、住建等10多個市級部門數據，感知點由原先的1112個增至1.5萬餘個，問題發現時效由平均7天縮短為24小時以內。



2022年4月19日，習近平總書記在主持召開十九屆中央全面深化改革委員會第二十五次會議時強調，要全面貫徹網絡強國戰略，把數字技術廣泛應用於政府管理服務，推動政府數字化、智能化運行，為推進國家治理體系和治理能力現代化提供有力支撐。



深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，2023年4月，重慶市全面啟動數字重慶建設，搭建起一體化智能化公共數據平台、三級數字化城市運行和治理中心、六大應用系統和基層智治體系，將數字化技術、數字化思維、數字化認知貫穿到管理服務全過程各方面，推動各領域工作體系重構、業務流程再造、體制機制重塑，加快推進社會治理現代化，提高社會治理能力。



前不久，九龍坡區數字化城市運行和治理中心收到消息，“冒裝未密閉”渣土車違規跨區域行駛途中，被視頻設備抓拍識別。通過定位系統，很快鎖定車輛位置和源頭工地，隨即一鍵派單給相關部門處置——這起渣土車違規事件，從發現到解決，僅用了不到3個小時。



橫向到邊，打破部門信息壁壘。“匯集了住建、城管、交通等多部門數據，我們開發了‘渣土車監管一件事’應用系統並在全市推廣，助力解決監管難題。”九龍坡區大數據應用發展管理局副局長張峻介紹。



縱向到底，社會治理更精準。重慶高新技術產業開發區香爐山街道為轄區獨居老人安裝智能門磁，並連接到街道基層治理指揮中心；在榮昌區昌州街道寶城寺社區，老年人需要助老服務時，可使用“一老一小”基層智治養老服務場景應用，方便又快捷。



“直報快響”系統讓緊急信息快速感知，“瓶裝燃氣智慧管理”系統實現液化石油氣全鏈條安全智能管控……重慶1000餘個鎮街已實現鎮街、村社、網格三級貫通，構建起6.5萬個網格數字化全息地圖，能夠全周期、全流程管控派發任務、待辦事件，網格上報事項辦結率達99.9%。



數字建設讓公共服務更高效。重慶市人力資源和社會保障局“根治欠薪”應用系統，通過重塑勞動用工監督、欠薪風險預警、欠薪糾紛處置等鏈條，形成全流程閉環體系，保障農民工工資按時足額發放。重慶市公安局“警快辦”網上辦事平台聚焦群眾關切，上網事項超430項，全程網辦率超80%，2021年1月上線以來累計辦事辦件超過1億件。2023年4月以來，重慶全市推出“企業開辦一件事”“出生一件事”等75項集成套餐服務，基本覆蓋與企業、群眾生產生活密切相關的高頻領域和重點事項。



重慶市委改革辦相關負責人表示，將緊扣數字重慶建設實踐，出台政策舉措，激勵基層創新，總結典型應用，推動數字化、智能化運行，積極探索超大城市現代化治理新路子，更好推動高質量發展、創造高品質生活、實現高效能治理。