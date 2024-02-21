山西加快建設電力外送基地

中評社北京2月21日電／據人民日報報導，2019年5月，習近平總書記主持召開十九屆中央全面深化改革委員會第八次會議，會議審議通過了《關於在山西開展能源革命綜合改革試點的意見》，支持山西通過綜合改革試點，爭當全國能源革命排頭兵。2019年9月，山西出台能源革命綜合改革試點行動方案，提出加快建設煤炭綠色開發利用基地、非常規天然氣基地、電力外送基地、現代煤化工示範基地、煤基科技創新成果轉化基地。



5年來，山西電力外送基地建設成果豐碩：全省外送電量增長七成，外送電量占總發電量比重增加5個百分點。2023年，山西全年外送電量再創新高，達1576億千瓦時，同比增長7.67%。截至2023年底，山西發電總裝機13304萬千瓦，全年發電量4461億千瓦時。



當前，在朔州市雁門關換流站，每天的例行巡檢從1次增加至3次。副站長馮利君介紹，這裡是送電江蘇的±800千伏雁門關—淮安特高壓直流輸電線路的起點站，“檢修工作必須細之又細，確保電網安全。”



在晉能控股集團塔山煤礦，凌空飛架的橋廊將煤礦與塔山電廠緊密相連，一年輸送190多萬噸煤炭。2023年，塔山電廠發電量60多億千瓦時，實現“電廠不見煤、發電不見灰”。“坑口電廠，讓煤炭實現就地清潔轉化，降低了煤炭運輸成本，讓供電更有保障。”塔山電廠財務部部長孟雅慧說。



山西大力推進煤電一體化發展，支持大型現代化煤礦和先進高效環保煤電機組同步布局建設。截至2023年底，山西煤電裝機7206萬千瓦，占電力總裝機的54.2%。目前，晉北采煤沉陷區新能源基地項目正加緊施工，建成後每年可向京津冀輸送清潔電力270億千瓦時。



山西不斷提升電力外送含“綠”量。山西新能源和清潔能源裝機規模持續擴大，目前裝機6098萬千瓦，占電力總裝機的45.8%。2023年，山西新能源外送電量95.86億千瓦時，同比增長14.95%。



“山西電源種類多樣，外送市場不斷擴大。”山西電力交易中心有限公司董事長李宏傑介紹，2023年山西首次向青海、四川供應中長期電力；首次實現晉電入藏，未來3年，每年送電5億千瓦時，滿足西藏近1／5外購電需求；首次與江蘇、上海簽訂多年政府間送受電協議。



山西省能源局負責人介紹，今年山西將建設5個煤電項目，同時加快電力外送通道建設，為實現“十四五”相關目標鞏固基礎。