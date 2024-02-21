京津冀生態環境質量顯著改善

中評社北京2月21日電／據人民日報報導，20日，記者從北京市深入推進京津冀生態環保協同10周年新聞發布會上獲悉：從繁星無影、河水黑臭，到藍天常在、清水綠岸，藍天碧水從“奢侈品”變成“常見品”……京津冀協同發展10年來，三地生態環境質量改善成效顯著。截至2023年底，京津冀三地PM2.5年均濃度與2013年相比降幅達六成左右；重污染天數大幅削減、優良天數大幅增加。三地水環境全面消除劣Ⅴ類斷面，國家地表水考核斷面水質優良比例動態達到“十四五”國家目標要求。其中，北京市密雲水庫、懷柔雁栖湖入選全國美麗河湖優秀案例，“清水綠岸、魚翔淺底”的美景逐步融入市民生活。



生態環境聯建聯防聯治不斷拓展深化。10年來，京津冀三地先後簽署實施《京津冀區域環境保護率先突破合作框架協議》《“十四五”時期京津冀生態環境聯建聯防聯治框架協議》，健全完善大氣污染聯防聯控、重點流域聯保聯治、信息共享、執法聯動、突發水環境事件聯合應急演練、環評會商、信訪舉報、生態環境損害賠償等10餘項協同工作機制。三地還聯合成立京津冀生態協同專題工作組，制定實施兩批次共44項走深走實措施清單，三地生態環境、水務、園林綠化等九部門攜手聯動，統籌山水林田湖草沙一體化保護和系統治理。



大氣污染聯防聯控。京津冀生態環境保護協同發展，大氣污染一直是率先突破的最重要一環。三地持續深化合作，大力推進能源、產業、交通運輸等結構優化調整。同步出台實施機動車和非道路移動機械排放污染防治條例，為協同治理移動源提供堅實有力的法制保障。制修訂《北京市空氣重污染應急預案》，堅持精準、科學、差異化管控，與周邊城市共同應對重污染天氣，有效削減污染峰值、減緩污染積累。落實京津冀生態環境執法聯動工作機制，10個遠郊區與毗鄰市區縣聚焦交界地區嚴查生態環境違法行為，實現“一地吹哨、三地響應”。數據顯示，2023年，北京市、天津市、河北省重污染天數分別較2013年減少50天、37天和69天，而且污染程度明顯減輕。2023年，北京市、天津市、河北省空氣質量優良天數較2013年分別增加95天、87天、121天。



水環境聯保聯治。京津冀區域同屬海河流域，互為上下游、左右岸。京冀兩地政府先後簽署兩輪次密雲水庫上游潮白河流域水源涵養區橫向生態補償協議、官廳水庫上游永定河流域水源保護橫向生態補償協議，密雲區、懷柔區、延慶區、門頭溝區和張家口市、承德市共同組成“保水共同體”，形成了保護者和受益者的良性互動。聚焦“空間管控、總氮削減”，共同制定實施《潮河流域生態環境保護綜合規劃（2019—2025年）》，統一規劃攜手保上游好水、送下游清水。落實跨省流域上下游突發水污染事件聯防聯控機制，共同提升環境應急監測和處置能力。



綠色低碳協同發展。三地堅定不移貫徹新發展理念，以高水平保護推動高質量發展。積極推進京津冀燃料電池汽車示範城市群建設；共同研究編制《低碳出行碳減排量核算技術規範》，推動區域碳普惠項目互通互聯。北京市充分發揮試點示範引領作用，開展先進低碳技術、低碳領跑者企業、氣候友好型區域和氣候投融資等試點，發布了全國首個面向車用氫能領域的碳減排方法學，2023年在國家低碳試點城市建設評估中排名第一。