﻿陳茂波：港機遇多　基金經理紛部署

今年在一系列正面因素促進下，香港金融業將會迎來更多的發展機遇。（大公報） 中評社香港2月21日電／香港金融服務界2024甲辰龍年新春團拜昨日在港交所舉辦，多位政商人士出席，祝願香港在龍年“金股齊鳴，萬事興‘龍’”。財政司司長陳茂波在主禮活動時表示，有基金經理正在考慮重新部署投資香港市場，另正與內地磋商推出國債期貨；港交所主席史美倫預料，今年香港市場將有更好發展機遇；立法會金融服務界議員李惟宏指出，金融服務業界需開拓新市場、持續改革，以克服困難再創高峰。



大公報報導，出席新春團拜的嘉賓包括中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥、財庫局局長許正宇、香港證監會行政總裁梁鳳儀、港交所行政總裁歐冠昇，以及多位立法會議員和金融服務界人士。



“龍是吉祥的象徵，充滿活力，善於靈活應變。”陳茂波表示，參考過往龍年市場表現，2012年恒指累計上升15%，1988年升幅更超過33%，相信市場對今個龍年有所期待。



陳茂波認為，市場現時已經具備相對有利的條件，例如外圍息率已經見頂，即便市場對減息時間和速度的看法未必一致，但大方向是清晰明確，已經有一些基金經理正在思考如何作相應部署，投資本港市場。



此外，內地經濟穩中向好，也是利好因素。“雖然地緣政局繼續帶來挑戰，但新形勢、新挑戰，提醒和激勵我們要在變化之中洞悉和把握好新機遇。”陳茂波表示，未來要發展新產品、吸引新資金、開拓新市場。



推動港股ETF在中東掛牌



今年是“滬港通”實施十周年。陳茂波指出，互聯互通不斷增量擴容、相繼落實，為香港匯聚了更多的內地和國際投資者，為市場帶來了更大的資金流量。



陳茂波透露，目前正在與內地監管機構商議，進一步深化兩地市場的互聯互通，包括推出國債期貨、在“南向通”加入人民幣交易櫃台，以及把更多的國際企業納入“南向通”的標的範圍等。



國際資金方面，陳茂波表示，港交所已於去年將沙特阿拉伯和印尼證券交易所納入認可交易所，方便對方上市企業到香港作第二上市。目前亦正在全力推動追蹤香港市場的交易所買賣基金（ETF）在中東市場掛牌，吸引更多海外資金來到香港。



另一方面，港交所主席史美倫指出，雖然近期的外圍環境令香港市場受到壓力，但有賴業界的齊心協力，市場展示出非常強韌的一面，今年在一系列正面因素促進之下，香港金融業將會迎來更多的發展機遇。



史美倫：續推新產品吸外資



史美倫並表示，未來將吸引更多資金參與本港市場，港交所亦會繼續推出新的產品，提升市場機制，鞏固香港作為國際金融中心的吸引力和競爭力。



立法會金融服務界議員李惟宏則指出，金融服務業界面對挑戰，需要從開拓新市場、持續改革，以及促進多元發展三方面著手，克服困難再創高峰。



李惟宏指出，香港作為粵港澳大灣區一分子，整個區域的經濟規模總量接近全球第十大經濟體，擁有龐大的金融發展潛力，香港作為國家連通世界的“超級增值人”，相信能夠吸引“一帶一路”、中東、東盟等海外不同資金，盤活市場。