證監會下周辦高峰論壇　300金融領袖雲集

中評社香港2月21日電／近年全球金融市場出現重大的變化，金融科技的應用也改變了市場生態，監管環境並且面臨日益嚴峻的形勢。香港證監會宣布，超過300名亞太區和本地金融界領袖將於下周三（28日）出席其舉辦的亞太證券監管高峰論壇，共設4場專題討論。



設4場專題討論 推動合作交流



大公報報導，證監會亞太證券監管高峰論壇為證監會慶祝成立35周年的主要活動之一，屆時十多位演講嘉賓就地區資本市場的發展交流意見，並討論亞洲市場的未來路向。



論壇共設4場專題討論，包括全球與亞太區發展──亞洲資本市場的挑戰及機遇、亞洲投資基金的市場格局、監管在推動可持續金融方面的角色，以及金融科技與人工智能在財富管理中的互動。



參與專題討論的嘉賓為亞太區及歐盟的監管機構高層人員和官員，以及環球金融機構的領導層，包括香港金管局總裁餘偉文、香港證監會行政總裁梁鳳儀、香港投資基金公會主席吳家俐、匯豐銀行財富管理及個人銀行業務環球首席資訊科技總監Catherine Zhou、印度證券交易委員會主席Madhabi Puri Buch、歐盟委員會金融穩定、金融服務和資本市場聯盟總署金融市場總監Ugo Bassi、摩根大通亞太區首席執行官及亞太區銀行主管郭利博、高盛亞太區（日本除外）總裁施南德、日本金融廳國際總括官三好敏之等。



此外，在高峰論壇前，證監會將於2月26至28日主辦國際證券事務監察委員會組織亞太區委員會（APRC）的會議以及歐盟─亞太監管研討會。



在APRC會議上，來自20多個司法管轄區的證券監管機構高層人員將討論證券監管議題，而研討會將促進歐洲和亞太地區監管機構之間的對話。