中評社北京2月21日電／據人民網報導，記者日前從商務部召開的中非經貿深度合作先行區專題新聞發布會上瞭解到，中國已連續15年保持非洲第一大貿易夥伴地位。2023年，中非貿易額達到歷史上的峰值2821億美元，同比增長1.5%。



據商務部西亞非洲司司長江偉介紹，經貿合作是中非關係的“壓艙石”和“推進器”。在中非合作論壇歷屆會議務實舉措的推動下，中非經貿合作始終保持強勁活力，中非經貿合作取得豐碩成果。



中非貿易規模屢創新高，結構持續優化。自非進口農產品成為增長亮點。2023年中國自非進口堅果、蔬菜、花卉、水果同比分別增長130%、32%、14%和7%。機電產品成為對非出口的“主力軍”，“新三樣”產品對非出口實現較快增長，新能源汽車、鋰電池、光伏產品出口同比增長291%、109%和57%，有力支持了非洲綠色能源的轉型。



中非投資合作穩步增長。中國是對非投資規模最大的發展中國家。截至2022年底，中國在非洲直接投資存量超過400億美元。2023年，中國對非直接投資仍然保持增長態勢。中國—埃及泰達蘇伊士經貿合作區、海信南非工業園、尼日利亞萊基自貿區等園區產業集聚效應持續顯現，吸引了一批中資企業赴非投資興業，項目涵蓋建材、汽車、家電、農產品加工等多個領域。



中非基礎設施建設合作成效顯著。非洲是中國第二大海外承包工程市場，中國企業累計在非簽署承包工程合同額超過7000億美元，完成營業額超4000億美元，在交通、能源、電力、住房和民生等領域實施了一批標誌性工程和“小而美”項目。非洲疾控中心、贊比亞下凱富峽水電站、塞內加爾方久尼大橋等標誌性工程相繼竣工，有力帶動了當地經濟社會發展。



中非新興領域合作動能積聚。數字經濟、綠色低碳、航空航天、金融服務等新興領域合作不斷拓展，為中非經貿合作持續注入新的活力。中非攜手拓展“絲路電商”合作，成功舉辦非洲好物網購節，實施非洲“百店千品上平台”行動，帶動中國企業積極助力非洲電子商務、移動支付、媒體娛樂等行業的發展。中國已與非洲27國簽署民用航空運輸協定，成功為阿爾及利亞、尼日利亞等國建造、發射氣象通信衛星。



不久前，《中非經貿深度合作先行區建設總體方案》獲國務院批覆同意正式印發，積極支持湖南省建設中非經貿深度合作先行區，成為中非經貿合作發展歷程中的又一件大事。“近3年來，全省對非貿易保持了年均增長23.1%的快速發展勢頭。裝備製造、能源礦業、路橋房建、農業開發等優勢產業抱團走進非洲，雜交水稻、工程機械等技術和產品在非洲享有知名度。”湖南省商務廳副廳長郭寧說，湖南正抓緊出台實施方案和配套政策，著力在中非投資貿易、產能合作、數字經濟、國際物流、文旅交流等領域打造標杆示範，完善對非經貿合作交流長效機制。



江偉說，中方將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，同非方一道，充分發揮先行區帶動作用，引領中非經貿合作轉型升級、提質增效，更好惠及中非人民。