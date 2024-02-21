理財通2.0下周啟動　南向基金增至300只

跨境理財通2.0將於下周一實施。圖為理財通2021年啟動時，位於中環的有關廣告。（大公報） 中評社香港2月21日電／“跨境理財通2.0”將於下周一（26日）開始實施，本港銀行界亦大致準備就緒。據香港金融管理局瞭解，大部分合資格銀行計劃於生效日開始提供理財通2.0服務，全港銀行“南向通”的基金數目，估計將由現時約160只增加至300只左右，增幅87.5%。



大公報報導，金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，大部分香港銀行將擴大南向通的產品範圍，每間銀行增加的基金數目由10多只至50只不等。他續說，大部分香港銀行表示會推出宣傳及優惠活動，例如存款利率優惠、基金認購費優惠、現金回贈、減免匯款手續費等。



另外，部分香港銀行將優化銷售安排，除現行“只執行交易”模式外，在“理財通2.0”下會應個別客戶要求並考慮其個人情況後，向客戶介紹適合其風險胃納的產品。



截至目前為止，共有24家香港銀行與其內地夥伴銀行可開展跨境理財通業務。截至去年12月底，南向通額度使用量（包括港澳地區）約為48.3億元人民幣。



虛擬資產新指引 保障投資者



除了拓展跨境理財業務，金管局近年也積極推動金融科技創新。隨著虛擬資產越趨普及，金管局昨日也向銀行業界發出兩份通函，分別涵蓋代幣化產品銷售，及虛擬資產托管，以加強投資者保障。



有關銷售代幣化產品的指引，適用於真實資產在分類賬上的數位化表示，例如不受《證券及期貨條例》規管的結構性投資產品、現貨貴金屬和存款產品等。指引涵蓋相關的盡職審查、產品和風險披露，以及風險管理系統和監控，目的是為銀行客戶提供適當保障。



區毓麟解釋，上述真實資產本身已有保障措施，日後若代幣化，可能附加風險（主要是科技風險），例如代幣化產品可能被駭或系統停止運作等。



至於有關虛擬資產托管的指引，適用於採用DLT或類似技術的數碼資產，例如虛擬資產、代幣化證券，以及其他代幣化資產。區毓麟說，銀行為客戶托管這類資產時，必須遵從5項標準，其中之一是銀行必須將自有資產與客戶的數碼資產分隔，其他標準包括風險管理、保障客戶資產、對服務提供者作盡職審查，以及提供披露等。