蔡政府禁組團赴陸　藍智庫邀產官學商討辦法

“國政基金會”召開赴陸禁團令的法源及衍生問題座談會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月21日電（記者 張嘉文）蔡政府將原定3月1日開放的旅行社組團赴大陸旅遊喊卡，中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開座談會，探討此禁令的法源及衍生問題。基金會永續發展組召集人陳宜民表示，全世界在新冠疫情後都在大賺觀光財，愈來愈開放，衹有民進黨政府還在限縮人民出外旅遊的權益，完全無法想像。



陳宜民說，組團赴陸過去都是比較經濟實惠的旅遊行程，加上去大陸在語言上沒有隔閡等等，台灣民眾都喜歡參加，現在政府禁止，對不會外文或經濟較不允許參加比較昂貴旅遊行程的民眾都是傷害，種種問題影響深遠。



這場座談會由陳宜民主持，邀請包括國民黨“立委”翁曉玲、醒吾科大觀光餐飲學院院長李銘輝、中華兩岸旅行協會理事長許晉睿、台灣旅遊發展促進協會張桂銓、台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶、世界文化旅遊華商會台灣區文創副會長許傳萍、智庫“國安”組副研究員李正修等人與談。



陳宜民說，台灣2023年的觀光逆差近507萬人，且持續擴大中，去年的來台陸客衹有19萬人，距離原本的目標100萬人差距非常大，就也可以看出目前民進黨政府限制兩岸交流很大，而台灣民眾現在赴陸只能利用自由行方式過去，業者也只能以化整為零，讓自由行客人過去大陸後再組團，但這樣的方式風險比較多，對民眾的旅遊生命保險也比較不確定。



陳宜民提到，政府過去從沒有禁止民眾組團赴陸，衹有新冠疫情期間，但現在疫情已過去，疫情指揮中心也已解散，所以現在根本沒有任何禁止組團赴陸的法源，“行政院長”陳建仁說要大陸釋出善意才會考慮開放，但陸方要做什麼才算是釋出善意？台灣要不要先釋出善意？但目前民進黨政府用“國安”手段來限制兩岸交流，是最廉價的表達惡意方式，而非善意。