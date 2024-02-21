以法治方式推進愛國主義教育的根本之舉

中評社北京2月21日電／據人民日報報導， 今年1月1日起，《中華人民共和國愛國主義教育法》（以下簡稱“愛國主義教育法”）施行，這是我國歷史上第一部關於愛國主義教育的法律。愛國主義教育法分為總則、職責任務、實施措施、支持保障、附則，共5章40條，對愛國主義教育的目的和內容、主體和對象、形式和載體、支持和保障等作出了明確規定，為推進愛國主義教育提供了最具權威性的法律依循。



把愛國主義要求上升為國家意志



黨的十八大以來，習近平總書記圍繞弘揚愛國主義精神、開展愛國主義教育發表一系列重要論述，作出一系列重要指示批示，提出一系列明確要求，深刻闡明了愛國主義的重大意義、本質特徵、鮮明主題和實踐要求，為我們深刻理解新時代為什麼要深入開展愛國主義教育、深入開展什麼樣的愛國主義教育、怎樣深入開展愛國主義教育指明了前進方向、提供了根本遵循。頒布實施愛國主義教育法，就是把我們黨推進愛國主義教育的實踐經驗通過立法的形式固定下來，把愛國主義要求上升為國家意志，以法治方式推動和保障新時代愛國主義教育。



愛國不僅是公民的基本道德要求，也是憲法規定的公民義務。通過法治方式推進愛國主義教育是憲法精神的體現，也是世界各主要國家的通行慣例。《中華人民共和國憲法》規定：“國家倡導社會主義核心價值觀，提倡愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義的公德，在人民中進行愛國主義、集體主義和國際主義、共產主義的教育”。愛國主義教育法第二條規定：“國家在全體人民中開展愛國主義教育，培育和增進對中華民族和偉大祖國的情感，傳承民族精神、增強國家觀念，壯大和團結一切愛國力量，使愛國主義成為全體人民的堅定信念、精神力量和自覺行動。”從1990年制定實施國旗法，到黨的十八大以來出台的國歌法、英雄烈士保護法等法律，都與愛國主義教育直接相關。依據憲法制定愛國主義教育法，形成以憲法為核心的愛國主義教育法律體系，既是完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系的必然要求，更是弘揚愛國主義精神、以法治力量匯聚全面建設社會主義現代化國家精神力量、為實現中華民族偉大復興而團結奮鬥的必然要求。