戲曲的喜劇傳統值得更好弘揚

中評社北京2月21日電／據光明日報報導，戲曲從形成之日起，就有著偏愛喜劇的傳統。戲曲的喜劇精神源自中華傳統文化基因，是中華民族積極向上、樂天自信人生態度在戲曲等文藝創作上的體現和反映。



戲曲的喜劇傳統一直延續至今，尤其在地方戲創作和“三農”題材劇目中更為突出和普遍。



月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，行當有生旦淨醜，舞台有悲劇喜劇。自古以來老百姓看戲，喜歡悲喜交加，喜歡破涕為笑，哪怕悲劇如《竇娥冤》，也要最後的父女團圓。戲曲藝術博大精深，喜劇精神深入骨髓，甚至有專門的“醜”行，表現各種“插科打諢”，其意義自然是與幽默滑稽的喜劇精神相關聯的，用清代戲曲家李漁的話說，“於嘻笑詼諧之處，包含絕大文章”。



戲曲的喜劇精神源自中華傳統文化基因，是中華民族積極向上、樂天自信人生態度在戲曲等文藝創作上的體現和反映。戲曲從形成之日起，就有著偏愛喜劇的傳統。對此，學貫中西的王國維早在《〈紅樓夢〉評論》一文中就說過：“吾國人之精神，世間的也，樂天的也。故代表其精神之戲曲小說，無往而不著此樂天之色彩，始於悲者終於歡，始於離者終於合，始於困者終於亨；非是而欲饜閱者之心，難矣。若《牡丹亭》之返魂，《長生殿》之重圓，其最著之一例也。”可見，若非終於“歡”“合”“亨”的結局，是很難滿足觀眾審美心理的。



戲曲的喜劇傳統一直延續至今，尤其在地方戲創作和“三農”題材劇目中更為突出和普遍，這也與地方戲曲起源於民間鄉土密切相關。豐富多彩的地方戲大多是從“二小戲”（小生、小旦）、“三小戲”（小生、小旦、小丑）演變而來，充滿了生活情趣和喜劇色彩，湖南花鼓戲堪稱其中的傑出代表。六十年前，兩出花鼓小戲《打銅鑼》《補鍋》曾風靡城鄉，濃厚的喜劇風格和鄉土氣息廣受歡迎，甚至還吸引了昆曲演員學習花鼓戲，全國有很多劇種加以移植。《補鍋》中的青年演員李穀一，後來更是紅遍大江南北、家喻戶曉。



新世紀以來，湖南省花鼓戲院創作的《老表軼事》《走進陽光》《作田漢子也風流》《我叫馬翠花》等劇目，或榮獲“五個一工程”獎，或榮獲文華大獎，在全國產生過廣泛影響。這些優秀現代戲劇目，主人公基本都是小人物、普通人，不過人物雖“小”，但精神不“小”。