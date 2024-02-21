食安報告朝野喬不定　柯問民進黨為何養案？

民眾黨主席柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月21日電（記者 鄭羿菲）台糖豬肉片驗出瘦肉精一事，政治風波延燒成藍綠白政治攻防戰。台灣民眾黨主席柯文哲21日無奈嘆道，一件1、2個鐘頭就知道答案的事，搞到全台糾結“立法院”要不要開議，台灣實在是⋯⋯媒體追問，是否藍作秀炒過頭？柯停頓了半秒，不對藍營開砲，反問，那民進黨為何要養案？很多事很容易解決，搞不好是綠在誘敵深入，讓藍在那邊鬧。



“立法院”新會期昨日開議，藍、綠、白陣營為食安專案報告時程吵了好幾天，民眾黨團主張21日加開院會處理；民進黨團提案改23日（週五）院會進行。民眾黨團發公文建請“行政院長”韓國瑜儘速召集協商，但韓昨主持院會，無法主持協商，“立法院”函覆由民眾黨負責協商。民眾黨團總召黃國昌昨日下午召集朝野協商，但民進黨團無人出席，協商未成。



至於22日晚上6點，柯文哲與民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，將和中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘餐敘，是“藍白合”起手式？柯文哲說，最重要是建立溝通的管道，很多事黨團三長直接溝通就好，不用都找到他這邊來，這樣很麻煩。



“立法院”新會期20日開議，“行政院長”陳建仁何時就台糖安心豚梅花豬肉片驗出瘦肉精西布特羅一事進行專案報告，藍綠白三方吵翻天，彼此政治攻防不斷，也險些因藍委杯葛議事與綠委爆發搶麥克風事件的肢體衝突，最後三黨團都發函請國民黨籍“立法院長”韓國瑜召開朝野協商，最快21日就能召開協商討論食安專案報告的時間。



台灣民眾黨主席柯文哲21日受邀參與“第十屆內湖科技園區千人捐血啟動儀式”，民眾黨“立委”黃珊珊、在地的民眾黨台北市議員陳宥丞，中國國民黨台北市議員闕枚莎、民進黨台北市議員何孟樺都出席該場公益活動。