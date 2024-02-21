哈爾濱，相信你的底氣和前程

中評社北京2月21日電／據光明日報報導， 去年11月初，千里之外的哈爾濱下了第一場雪。家鄉的幾位朋友，第一時間發來信息告訴我：下雪了。



三個字，像三朵美麗的雪花，在我眼前旋轉飄飛，並迅速連綿、浩大起來。思鄉之情氤氳彌漫。我站在北京自家窗前，眼前頓時浮現出那片熱土上大雪紛飛的景象。



一個人出生在什麼地方，喝哪裡的水長大，對這個人的身心成長有微妙奇異的作用。我是喝松花江水長大的。我生存的背景是寥廓蒼茫的大東北。雪野、北風、松花江流域的風情、東北人的某些特性，已悄然進入我的血脈之中。哈爾濱，是我認識人間的開始，是情感牽連的故鄉。這方水土獨有的文化形態，深深地影響了我。我在這裡獲得了對於文學與藝術最初的啟蒙，想象力在這裡得到豐富。我選擇寫作為職業，對美的事物至今尚保持敏感和追求，與這塊土地、這座城市是深有關聯的。



多年前，一個南方女作家與我通信。她用娟秀的小字寫道：“我真忘不了你家門廳裡的衣櫃和鞋架，天哪！那些大衣、羽絨服，高低不同的靴子、雪地鞋，讓我心生羨慕！”那是她從未穿戴過的。只是看著那些裝備，她就對冰天雪地中的生活充滿了向往和憧憬。



哈爾濱是一座氣質獨特的城市。遙想當年，隨著中東鐵路的建成，外國人、外地人不斷湧入。曾經有過30多個國家的十幾萬僑民，做過這個城市的居民。20世紀30年代的哈爾濱，外國領事館有19家。歐陸風情的雲朵，自然地飄動在這座城市的上空，東西方文化在這裡神秘交匯。多元的文化面貌，蔚然成風的中外教育，使這裡文化氣息濃鬱，藝術氛圍豐厚。資料記載，當年的哈爾濱，“僅俄文報紙135種，日文20種、英文7種、波蘭文4種、猶太文4種，以及德文、格魯吉亞文等報紙”。這一切，深刻影響了這座城市的政治、經濟和文化生活。不少哈爾濱人的祖輩，都有和外國人、外族人、外省人打交道的經歷，曲折浪漫的愛情故事，比傳說還神奇的人生履歷，這些特殊元素，逐漸形成獨有的社會文明和地域情調。這裡曾是當時遠東地區富有生命感、藝術氣息和浪漫色彩的都市之一。作為著名的“紅色通道”，哈爾濱和中東鐵路，以及整個黑龍江，在中國的近代史上都有濃墨重彩的書寫。當年抗聯那些卓越的中華兒女，都在這裡留下過蕩氣回腸的生命段落。



作為“闖關東”的後代，很多東北人的祖輩，都是滿懷激情並勇於實踐的人。當年，他們懷著對嶄新生活的憧憬背井離鄉，懷著壯烈情懷和期盼，迎著寒月與北風，一路向北。強健的體魄、豪放的性格、吃苦的精神、浪漫的情懷，這些基因的種子悄然扎根泥土，作為生命的密碼，遺傳給後世子孫。