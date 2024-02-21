中國文學藝術界春節大聯歡：文藝界欣欣向榮

中評社北京2月21日電／據光明日報報導， 百花迎春——中國文學藝術界春節大聯歡創辦於2003年，是中國文聯的品牌項目，以台上文藝家表演、台下文藝家圓桌觀演的形式，呈現文藝界濟濟一堂、名家雲集的風貌，成為具有文聯特色、獨樹一幟的一台春節聯歡晚會。2024年百花迎春以“龍騰萬里，百花迎春”為主題，在節目總體設計上力求對中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展，對革命文化、社會主義先進文化的繼承發展，各藝術門類的精品佳作匯聚一堂，以多元融合、跨界混搭的文藝形式贊頌中華文明之美、共賀新年新氣象。



三幅別具一格的“百花圖”成為晚會的送福串聯，而送出三幅“百花圖”的送福人則以“新老”搭配為特色。93歲的美術家常沙娜和青年演員唐嫣、96歲的電影藝術家田華和青年演員吳磊、90歲的作家王蒙和青年演員迪麗熱巴，分別送出了具有古典氣質的水彩畫作品《勒杜鵑和蝴蝶》、以白玉蘭花為主要意象的蘇綉作品《初心盛放》、“一帶一路”沿線國家鮮花集錦的“國際百花圖”，象徵著文明之花、青春之花、時代之花，也彰顯出文藝事業後繼有人、代代相傳。



晚會節目在創意上也體現出以老帶新的“傳承”。89歲的歌唱家劉秉義拄著拐杖，在關牧村等人的攙扶下一步一步走到舞台中央，邊走邊唱《革命人永遠是年輕》，隨後與中青年歌唱演員一起合唱，喚醒了幾代人的文藝記憶。



享譽世界音樂舞台的民族音樂組合“安達組合”以蒙古族傳統曲藝祝贊詞改編歌曲《如願》，將曲藝說唱和流行音樂結合，唱出了奔騰豪放的別樣風格，引發好評。以“安達組合”為代表的新文藝群體演員人數在今年的晚會中比重超過半數，彰顯了文聯為文藝大家庭中的新文藝群體搭建舞台，讓他們感受到文聯作為文藝工作者之家的溫暖。新文藝群體演員們也通過擔負主要演出任務而感受到了作為文藝工作者的職責使命。



晚會還致力於中華優秀傳統文化的時代性、創新性表達，在戲曲藝術作品選擇上，涵蓋昆曲、京劇、越劇、川劇等劇種，既有《牡丹亭》《鎖麟囊》等經典唱段，也有《新龍門客棧》等近期火“出圈”的佳作。中華傳統器樂還與舞蹈、雜技等門類進行深度融合，芭蕾舞《紅樓夢》、民族舞《冬》、古典舞《散樂圖》、傘技等在傳統民樂的配合下串聯成精品段落，趣味盎然。舞台上、圓桌上隨處可見的剪紙、年畫娃娃等非遺元素也為晚會增色不少，為迎接甲辰龍年，開場節目《龍行天下》特意選擇了重慶傳統非遺項目銅梁龍舞，荷花龍、競技龍、小蠕龍等五條長龍現場騰飛、熱鬧非凡。