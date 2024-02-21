春晚：舞台上的時代記憶

中評社北京2月21日電／據光明日報報導，當中央廣播電視總台春節聯歡晚會（以下簡稱春晚）舞台上那句熟悉的“親愛的觀眾朋友們，大家過年好”問候聲響起，無論是身處何地的中華兒女，總能瞬間感受到濃濃的年味兒。以文藝大聯歡的形式慶祝春節，可追溯到1956年。當年，為慶祝新中國在1955年取得的偉大成就，中央新聞紀錄電影制片廠邀請社會各界人士參與錄制了《春節大聯歡》。這場聯歡會盛況空前，因出演電影《平原游擊隊》中的李向陽一角而廣為人知的青年演員郭振清擔任“報告員”，各界傑出人士和代表齊聚一堂，如越劇大師徐玉蘭、王文娟，評劇大師新鳳霞，京劇大師梅蘭芳、周信芳，相聲大師侯寶林，作家老舍、巴金，表演藝術家趙丹等都留下了珍貴的影像。1983年，春晚舞台開始以電視直播形式走進千家萬戶，經過幾十年發展，已成為陪伴中國人過節的精神“年夜飯”，用文藝的形式映照出時代的發展和變遷。



1、成為奮進中國的文藝紀年檔案



文藝是時代前進的號角，最能代表一個時代的風貌，最能引領一個時代的風氣。盤點幾十年來的春晚創作，一道道精心烹制的藝術大餐將改革開放、香港回歸、首次載人航天、北京申奧成功、建黨百年、脫貧攻堅戰取得全面勝利等時事熱點、社會關切的宏大敘事與百姓生活巧妙結合，通過歌舞、小品、相聲、魔術等藝術形式，成為一份奮進中國的文藝紀年檔案。



春晚舞台上留下了中華民族奮進過程中的堅實腳印。2003年10月，我國第一艘載人航天飛船神舟五號成功發射，這是我國航空航天發展史上的重大進步，也是中華民族的千年飛天夢圓。2004年春晚的零點儀式中，航天英雄楊利偉帶著在太空飛揚過的國旗出現在舞台上，在楊利偉敬禮的那一刻，所有中國人的心都為之一顫，這一別出心裁的設計瞬間激發了無數中華兒女的民族自豪感和榮譽感。



2021年10月16日，神舟十三號載人飛船將三名航天員送入太空，這是中國女航天員首次進駐中國空間站，也是中國人第一次在太空過春節。在2022年春晚上，當零點的鐘聲響起，翟志剛、葉光富、王亞平三位宇航員為全國人民送上來自浩瀚太空的新春祝福，濃濃年味中，春晚為中國航天發展新成就再次著筆。



春晚的舞台牽動著中華兒女的家國情。2008年對國人來說是難忘的一年，既有令中華兒女驕傲的北京奧運會成功舉辦，也發生了新中國成立以來破壞性最強的“5·12”汶川地震。在2009年春晚的舞台上，既通過現場採訪、舞蹈《天地吉祥》等形式表達了對抗震英雄的敬意和對震後重建家園的祈願，也通過用奧運獎牌拼出“祖國萬歲”四個大字的設計，表達出對北京奧運會所取得優異成績的自豪。2020年春晚則被稱為“最暖心”春晚。當年春節期間正值新冠肺炎疫情肆虐，晚會在除夕夜播出前加入了抗擊疫情相關主題詞，並由幾位主持人共同演繹情景報告《愛是橋梁》，關注奮戰在一線的醫務工作者和志願者，用一句句溫暖如春的關切，傳遞出眾志成城的信心與決心。