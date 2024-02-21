體育題材影視劇：運動能量應匹配文化含量

中評社北京2月21日電／據光明日報報導， 春節檔歷來被視為全年影視市場的風向標。今年的春節檔也不例外，短短幾天時間裡，名導新人集結，社交網絡活躍，不同題材類型的作品滿足了觀眾多層次的觀賞需求。在激烈競爭中，體育題材脫穎而出：以拳擊運動為背景的電影《熱辣滾燙》因主演為角色減重100斤的話題登上熱搜，領跑票房；展示賽車運動魅力的電影《飛馳人生2》以駕校教練、新人車手組成散裝車隊出征拉力賽的喜劇故事，引發觀眾笑聲不斷；將台球運動作為故事背景的電視劇《在暴雪時分》講述兩位台球運動員雙向奔赴的愛情故事，也獲得觀眾關注。三部作品的不俗表現，既助力影視市場迎來“開門紅”，也為體育題材影視作品發展博了個頭彩。當體育題材成為創作熱點，如何打破專業壁壘、走出小眾圈子，釋放出與中國體育大國、體育強國地位相匹配的文化能量，這一問題有待從業者思考。



將不同時期的社會思潮、一代代中國人的奮發有為濃縮於體育故事中



體育和影視都是國家綜合實力和社會文明程度的重要體現。不同時代背景下的體育題材影視作品彰顯其所處階段的社會發展水平。中國體育題材創作最早可以追溯到1934年孫瑜導演的電影《體育皇后》。當時，中國正陷入民族危機中，中國人心中的救亡意識強烈。孫瑜導演將強身健體與救亡圖存之間的緊密聯繫貫注於《體育皇后》中，倡導革命工作不僅要啟蒙大眾心智，也要強健其體魄。這部作品奠定了體育題材的創作基調，使這一題材創作大多強調集體主義，主要承載宏闊的家國情懷、深沉的民族情感。比如，1957年上映的電影《女籃5號》通過揭示新中國成立前後體育運動員的不同命運，表達“發展體育，為國爭光”的時代情感。1981年上映的電影《沙鷗》講述女排運動員經歷傷病、失敗等打擊後重振精神，為排球事業奉獻所有的故事，這種拼搏精神正好是當時改革開放初期國家發展所需要的。



近年來，隨著中國綜合國力的不斷增強和中國人文化自信的顯著提升，如何向世界展現中國人良好的身體素質，以及積極進取、勇於拼搏的精神氣質，成了新時代體育題材創作的題中應有之義。電影《攀登者》《奪冠》、電視劇《超越》雖然仍是家國敘事，但創作者用大量篇幅觀照運動員的成長，表現他們在追求“更快、更高、更強——更團結”目標的過程中所經歷的心理起伏、情感波瀾，使他們克服各種困難，為國家榮譽而犧牲奉獻的行為深入人心。還有很多作品將視角深入普通人生活，表現體育運動對他們人生的影響，以及體育精神對他們心靈的引領。電影《熱烈》裡，生活艱難的少年一邊勤奮工作支撐家庭，一邊追求街舞夢想；電影《出拳吧，媽媽》裡，單親媽媽為了爭取孩子的撫養權，重回拳擊賽場打敗當年的對手，贏回尊嚴；電視劇《愛情而已》裡，習慣了坐冷板櫈的羽毛球運動員決定轉練網球，並在這個過程中收穫愛情。延綿近一個世紀的體育題材創作將不同時期的社會思潮、一代代中國人的奮發有為，都濃縮於光影之中，勾畫出一幅五彩斑斕的文化生活圖卷。