揭示“村BA”潛藏的奧秘

中評社北京2月21日電／據光明日報報導，貴州有個台盤村，台盤有個“村BA”，這一在各種媒體廣為傳播的鄉間新聞，既令人怦然心動，也讓人拍手稱奇。隨之而來的，是好奇，也是疑惑：一個村子何以辦起常規化的籃球賽事，並把這一賽事辦得風生水起？帶著這種好奇與疑問，我閱讀了姚瑤的《村BA：觀察中國式現代化的一個窗口——台盤村鄉村振興故事》（貴州民族出版社2023年12月出版，入選中國圖書評論學會發布的“中國好書”2023年12月推薦書目）。這部紀實作品以作者多次踏訪的見聞與感受為基礎，以生動的故事和深入的訪談，向人們講述了台盤村舉辦“村BA”的來龍去脈，揭示“村BA”潛藏的內在奧秘與豐沛意蘊，讀之引人入勝，讀後感慨良多。



《村BA：觀察中國式現代化的一個窗口——台盤村鄉村振興故事》一書，由“台盤風貌”“‘村BA’前傳”“火爆‘出圈’”“‘村BA’中的那些人”“‘村BA’的未來”等五章內容構成。作者在“台盤風貌”的開篇，描述了台盤村的基本情況。這個村子位於黔東南台江縣東郊，苗族同胞五次之多的遷徙歷史與生息繁衍，以及他們從鬥牛賽到籃球賽的民間娛樂傳統，鬥牛比拼與籃球比賽的精神連接，這就從文化傳統和民族特性的根基上，揭示了“村BA”的緣起與由來。



在“‘村BA’前傳”一章，作者追溯了台盤村從20世紀40年代開始的借助“吃新節”比賽籃球的歷史，從“簡易籃板”“棉花籃球”開始，歷經幾代人的過渡，走到了20世紀80年代的“打籃球的高峰期”。為了舉辦籃球賽，“台盤村家家戶戶都出資出力”，全民參與。“經常舉辦籃球賽，至今從未間斷”的台盤村，繼2021年5月開辦“美麗鄉村”籃球聯賽作為貴州省級IP賽事，又在2022年8月舉辦“佛黔協作美麗鄉村籃球交流賽”。受到廣泛關注的背後，有一個更大的緣由與動因，那就是在這一年，黔東南15個貧困縣全部脫貧摘帽，歷史掀開嶄新的一頁。人們興奮異常、奔走相告，台盤村的“村BA”由此灌注了脫貧攻堅、鄉村振興的特殊含義。人們憑借這樣的賽事來釋放激情和表達歡慶，一個原本旨在村民們自娛自樂的籃球賽事，因此也具有了全新的象徵意義。



作者姚瑤在“火爆出圈”“‘村BA’中的那些人”等章節，給人們描述了“村BA”持續火爆帶來的種種變化與收益，那真是收穫多多、出人意料。首先是“村BA”衍生出的產業不斷興旺，返鄉創業的年輕人不斷增多，籃球賽帶動了旅遊業、餐飲業、運輸業等服務行業，接待的遊客與旅遊的收入不斷刷新紀錄，台盤村“正以加速度的方式實現跨越”。更重要的是，通過舉辦“村BA”，這裡的民心凝聚起來了，村容村貌與村風民風均煥然一新，人們“展現出難能可貴的精氣神”。以苗族同胞為主的台盤村，借著“村BA”的平台表演苗族歌舞，展演苗族服飾，民族風情與非遺也借勢得到弘揚與傳播。看到這一切，你不能不對作者的觀點深表贊同——這都印證了鄉村發展在新時代呈現出的新特點，即“數據成為新農資，手機成為新農具，直播成為新農活，新媒體賦能鄉村振興”。這項體育賽事讓台盤村“走出了一條體育＋旅遊的特色發展之路”。數據顯示，自2023年“村BA”出圈以來，“村BA”舉辦地台盤鄉已接待遊客80餘萬人次，直接拉動餐飲等行業消費超8000萬元，實現旅遊綜合收入超9500萬元。