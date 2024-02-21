綠委：美方要求中國大陸自制　盼陸可聽進去

民進黨團舉行輿情回應記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月21日電（記者 黃筱筠）兩岸金廈海域爭端升溫，升高區域緊張局勢。白宮“國安”顧問蘇利文今天表示，美國立場十分清楚，就是維護台海和平穩定，反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應此議題說，我們依據兩岸人民關係條例以及1992年劃設的禁限海域，美國的提醒希望中國大陸可以聽進去。



除了蘇利文的說法，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）20日表示，美國正在密切關注北京的行動，敦促各方克制，不要片面改變台海現狀。美方相關說法是否擔心兩岸緊張升級，要求雙方克制。



民進黨“立法院”黨團今天舉行輿情回應記者會。



民進黨“立法院”黨團書記長莊瑞雄表示，兩岸關係因為小事造成過度緊張，中國大陸當局認為兩條人命要有所交代，但是中國大陸登船攔檢出日號觀光艇，上去攔檢也詢問有沒有按照航跡圖，雙方第一時間執法認為兩岸過去有默契，才會詢問觀光船的航跡是什麼，希望雙方不要輕易破壞過去的默契。



他也說，美方發言合理，我們也不希望兩岸緊張升溫，希望有管道可以去溝通，不要因為這樣引起兩岸緊張。



吳思瑤指出，國務院回應這件事情很清楚美國密切關注中國大陸行動，要捍衛台海和平，美方要求自制應該是中國大陸，中國大陸要聽進去，提出的對象應該是對中國大陸發聲，因為片面要改變情勢是中國大陸。我們是依據兩岸人民關係條例以及1992年劃設的禁限海域，希望美國提醒，中國大陸可以聽進去。