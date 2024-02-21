港人口再破750萬　逾萬專才添新血

香港政府統計處昨日公布數字顯示，2023年年底香港人口的臨時數字為750.31萬人，增長0.4%。資料圖片 中評社香港2月21日電／香港人口在復常後連續第二年錄得增長，特區政府統計處昨日發表的數據顯示，截至去年底香港人口臨時數字為750.31萬人，按年增加3萬多人，升幅0.4%。人丁漸旺的主因是其間有超過5.1萬人淨移入，抵消內部人口“自然減少”（即出生人數少於死亡人數）。淨移入人口除了近4.1萬名俗稱“單程證”的“前往港澳通行證”持有人，還有逾一萬名透過各類人才計劃來港的專才，成為香港勞動市場及高端人才庫的生力軍。有去年透過“高才通計劃”舉家來港定居的專才昨日向香港文匯報表示，香港機遇處處，加上教育制度完善，是安居樂業的不二之選。



香港文匯報報導，香港總人口連續第二年回升。根據特區政府統計處的最新數據，750.31萬人總人口中，常住居民佔722.86萬人，流動居民佔27.45萬人。內部人口則錄得“自然減少”的情況，前年底至去年底的出生人數為33，200人，死亡人數為54，400人，兩者相減錄得21，200人的負增長。



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不過，其間移居香港的人數多於移離人數，淨移入人數逾5.1萬，抵消“自然減少”，總人口按年增加30，500人。這批移入人口來自不同階層，補充香港勞動市場不同類別的人手需求，以及有助紓緩人口老化問題。當中透過“單程證”來港人數雖然較疫情前減少，但透過不同人才計劃來港人數卻大增至逾一萬人。



特區政府發言人指出，不少在疫情期間留在外地的香港居民在上年陸續返回香港。去年下半年仍然錄得相當數量的永久性居民流入，亦有內地及海外人士透過各項計劃陸續移入香港，致使去年年底的人口數字較上年同期有所增加。

