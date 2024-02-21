中評社北京2月21日電／據人民日報報導， 從年逾八旬、第一次住進電梯房的羅玉芬，到愛好養花、晚年生活豐富多彩的沈玫，再到幾十年如一日、堅持志願服務的老黨員於鳳錦……三訪盛康園，我們記錄下不少溫馨的畫面和滿是幸福的笑臉，也逐漸明晰一條保障房片區不斷完善配套服務、夯實基層社會治理的探索之路。



新時代以來，我國住房保障體系建設加快推進，一大批發展工程、民生工程、安全工程落地見效，住房城鄉建設事業高質量發展打開新局面。其中，公租房面向城鎮住房、收入“雙困難”家庭供應，建好、管好公租房，對彰顯城市發展中的人文關懷、促進社會和諧穩定有著重要意義。



採訪中，一位街道幹部的話讓我印象深刻：“讓困難群眾有房住只是第一步，我們所做的事情，就是要書寫好保障房建設的‘後半篇文章’。”



如何寫好這篇文章？從現實情況來看，大規模集中連片公租房社區建成後，不同程度存在公建設施短缺、配套服務不成熟等問題。因此，首先要進一步加強科學規劃，因地制宜推進相關公建設施、配套服務建設；其次，要著力補齊短板，針對項目建成後居民反映強烈的問題，加強統籌調度，解決群眾急難愁盼；最後，要充分調動多方資源，為困難群眾提供更多精準有效的服務，對有工作意願、工作能力的困難群眾，落實好就業援助政策，讓困難群眾實現安居又樂業。



採訪中，不少群眾說，“剛搬進來時，只覺得擁有了一套房子，生活幾年後，漸漸把這兒當成了‘家’。”微妙的心理變化，映射出群眾從“住有所居”到“居有所‘得’”的轉變。相信通過各方共同努力，一定能不斷增強群眾的獲得感！