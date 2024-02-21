中評社北京2月21日電／據人民日報報導，近年來，我國住房保障體系建設加快推進、城鄉人居環境顯著改善，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強。



習近平總書記強調，天津要踐行人民城市理念，把保障居民安居樂業作為頭等大事，逐步擴大基本公共服務供給，兜牢民生底線，讓人民群眾不斷有新的獲得感。



黨的十八大以來，天津連續11年將住房保障列入全市20項民心工程，不斷完善政策體系，加大投入力度。近日，記者深入探訪天津最大保障房片區雙青新家園，走近社區居民的生活，傾聽社區居民的心聲，講述社區居民的故事。



——編 者



正月裡，天津市民羅玉芬家中喜事連連：自己即將迎來86歲生日，兒子李恩傑也辦齊手續，幹起了網約車司機。最讓羅玉芬感到高興的，是在新家迎來了第一個春節——去年8月，她與兒子如願申請到公租房，經過一段時間的布置，節前終於搬進新居。



這天，女兒李恩花也來新居幫忙，地板、玻璃擦了又擦，餃子也準備了3種不同的餡……



“小時候盼過年，也‘怕’過年。”李恩花說，“人一多，我和弟弟只能站著吃年夜飯。”今年春節，她和弟弟將一家人喬遷新居的喜訊分享給親朋好友，家裡的聚會從大年初二一直排到初七。



這裡是天津市北辰區青（廣）源街道，2011年2月，天津市在北辰區西部、外環線以西，啟動建設天津最大的保障房片區，命名為“雙青新家園”。13年寒來暑往，荒地變新城。3.02平方公里的土地上，23個小區、346棟高樓，托舉起5.1萬名群眾的安居夢。