議程看“黃”曆？柯文哲大笑說三角關係蠻複雜

民眾黨主席柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月21日電（記者 鄭羿菲）“立法院”三黨不過半，台灣民眾黨8席“立委”成關鍵少數，也被外界酸民眾黨團都有自己的主張，以後“立法院”都要看“黃”曆、看民眾黨“立委”黃國昌跟黃珊珊的行事曆。民眾黨主席柯文哲21日聞言哈哈大笑，反而自嘲說，藍綠白三角關係滿複雜的，搞不好弄到最後，民眾黨根本不關鍵，只是少數。



民眾黨主席柯文哲21日受邀參與“第十屆內湖科技園區千人捐血啟動儀式”，民眾黨“立委”黃珊珊、在地的民眾黨台北市議員陳宥丞，中國國民黨台北市議員闕枚莎、民進黨台北市議員何孟樺都出席該場公益活動。



柯文哲會前接受媒體訪問時，聽到“‘立法院’要看黃曆”，先是自己默唸了一遍，想通後哈哈大笑道，“黃曆，不會啦”！三黨不過半不一定是民眾黨決定結果，如果藍綠都講好了，民眾黨根本一點影響都沒有。是藍綠都溝通不好的時候，民眾黨才有影響力，這種三角關係蠻複雜的。他從不認為民眾黨是關鍵少數，搞不好弄到最後，民眾黨只是少數，根本不關鍵。



前民眾黨美女發言人之一的楊寶楨裸辭黨團副主任、黨發言人2個職位，引發外界關注好幾天，被問及楊寶楨是否“被請辭”？柯文哲皺眉說，他實在受不了側翼、名嘴每天在帶風向。楊寶楨就是做很累說要休息一下，要不要去選舉也需要時間思考。媒體每天做什麼被請辭被什麼、被什麼⋯⋯。



媒體追問，是不是有重要人士建議楊寶楨該從事什麼職位？柯文哲說，當時有人向他建議，看楊寶楨是不是要負責傳統媒體公關，民眾黨還是要跟傳統媒體打好關係。但楊寶楨要離職跟這件事完全無關。很奇怪，媒體很努力在帶風向，實在受不了！