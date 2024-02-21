分子影像與醫學診療探針創新平台啟動建設

中評社北京2月21日電／據光明日報報導，日前，由北京大學牽頭建設的分子影像與醫學診療探針創新平台啟動儀式在北京舉行。該項目將實現全生物體尺度成像模態融合，補齊國家生物醫學成像大科學裝置的功能短板和最後一塊“拼圖”，計劃2026年驗收投入運行。此項目是目前唯一立項建設的“十四五”北京市交叉研究平台項目（第三批），已被列為北京市政府重點工程和北京國際科技創新中心建設重大項目。



記者瞭解到，分子探針是具有特定生物靶向性質的示蹤標記物，也是分子成像領域的核心技術和國際研究前沿。分子探針的研發和制備是生物醫學影像設備發揮功能的關鍵，也是生物醫學成像平台最重要的支撐條件。北京大學國家生物醫學成像科學中心研究員、腫瘤醫院核醫學科主任、項目負責人楊志解釋道：“探針就像是我們發射到太空的宇宙飛船，它可以不斷地發回信息，飛到哪，我們就能探測到哪。我們可以將分子探針看作是一種具有信號發射功能的標簽，跟隨藥物注入人體後，就能看到細胞組織內部的情況，從而判斷病變、實施治療。”



中國科學院院士、北京大學國家生物醫學成像科學中心主任程和平表示：“利用研發的探針，能變不可見為可見，使可見‘看’得更精準，尤其是用於靶向治療腫瘤的核素探針，可實現診療一體的精準醫療。”



據瞭解，探針平台項目是國家重大科技基礎設施多模態跨尺度生物醫學成像設施的二期建設內容。此次開建的探針平台作為成像設施的重要組成部分，通過與成像設施相關模塊交叉融合和交互賦能，支撐成像設施提升成像水平。探針平台項目將運用標準化、模塊化的科學思想，搭建通用、智能、精準分子影像探針及藥物研發與轉化公共服務綜合平台，主要建設活體化學與探針技術、生物影像探針、多模態影像探針、醫學診療探針4個實驗子平台和1個公共服務子平台。



未來，探針平台將發揮政府投資帶動放大效應和參建企業市場化活力雙重優勢，形成基礎理論探索、原創探針開發、藥物分析評價、藥物申報、新藥臨床試驗和產業化的完整創新鏈，構建全鏈條探針創新體系。