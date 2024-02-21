如果祖先是魚類，人類為何沒有鰓

中評社北京2月21日電／據科技日報報導，大約3.75億年前，長相滑稽的提塔利克魚利用一種新穎的適應環境的方式冒險上了岸：有裂片的鰭推動它在陸地上“行走”，喉嚨裡的氣囊讓它能在空氣中“呼吸”。提塔利克魚實際上有鰓，而且被認為是已知最早的四足動物的共同祖先。在數億年的時間裡，四足動物衍生出無數物種，包括智人。那麼，如果人類是從魚進化而來的，為什麼沒有鰓呢？據美國趣味科學網18日報導，人類之所以用肺而不用鰓呼吸，與進化過程中的自然選擇有關。



其中一個解釋是，鰓需要保持潮濕才能有效工作，因此，它僅適用於水生動物。鰓有很大的表面積和數以千計的微小血管，使氧氣很容易進入血液。美國蒙大拿州立大學的進化生物學家克里斯·奧爾根表示，當水從鰓上通過時，氧氣會吸收進來，二氧化碳則會擴散出去。如果陸地動物有鰓，這些鰓會很快幹涸，這不是高效的呼吸方式。



另一個解釋是因為肺對於陸地生活具有顯著優勢。當魚類祖先仍在水生環境中生活時，它們除了鰓之外，已經擁有了肺。因為衹有有肺的魚才能上岸到達陸地，並在陸地上存活下來。現有證據表明，早期肺先是進化成蜥蜴那樣的簡單肺，然後進化成哺乳動物特有的細分肺。值得注意的是，哺乳動物進化出了橫膈膜，這可能要追溯到3億年前。



相反，無用的結構往往會消失。隨著時間的推移，鰓逐漸退化，到大約3.15億年前的石炭紀，鰓最終在陸地生活的動物體內完全消失。大約在那時，第一批爬行動物以及第一批鳥類和哺乳動物的祖先開始進化。



原始魚類竟然有肺，這點令人驚訝。雖然鰓擅長從水中提取氧氣，但它們提供的氧氣量較少，不適合體型較大需要更多氧氣的動物。此外，季節變化也會影響水中的氧氣量。因此，魚類氣囊（原始的肺）允許其吸入水面上方的空氣，以補充氧氣攝入量。



其實，人類並沒有進化到完全失去早期的鰓。人類胚胎有一個生理特徵：類似鰓的被稱為咽弓的微小褶皺。雖然它們不是真正的鰓，但絕對是早期鰓的“遺跡”。在整個胚胎發育過程中，咽弓成為下巴、喉嚨和耳朵的一部分。沒有咽弓，動物的頭部就不能形成。水生的、用鰓呼吸的物種在胚胎發育中同樣存在這種結構。不同的是，這種結構是否在不同動物中進化成了真正的鰓。