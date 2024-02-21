巴西外長：以色列對盧拉態度“不可接受”

中評社香港2月21日電／巴西外交部長維埃拉20日在里約熱內盧說，在巴西總統盧拉發表對以色列加沙軍事行動的評論後，以色列方面的表態“不可接受”，“是以色列外交史上恥辱的一頁”。



新華社報導，巴西總統盧拉18日在埃塞俄比亞出席非洲聯盟峰會時，指責以色列在加沙地帶實施“大屠殺”。以色列總理內塔尼亞胡隨即發表聲明，說盧拉的言論“越過紅線”。19日，以外交部長卡茨在社交媒體發文說，他當天召見了巴西駐以色列大使，並宣布盧拉在以色列被視為“不受歡迎的人”，直到盧拉收回自己的言論並道歉為止。



卡茨還表示，盧拉將現在的以色列與納粹時期的希特勒對比是“胡言亂語，是巴西的恥辱，是向巴西猶太人臉上吐口水”。



對此，正在里約熱內盧籌備二十國集團外長會議的維埃拉說：“以色列外交部的做法是系統性地歪曲事實，是冒犯性的，非常嚴重。他們使用粗俗和不負責任的語言，是以色列外交史上可恥的一頁。”他同時強調，內塔尼亞胡政府的態度及其行為並不能反映以色列人民的感受。



維埃拉19日在里約熱內盧召見了以色列駐巴西大使丹尼爾·宗希內。他同時要求巴西駐以色列大使弗雷德里科·梅耶爾立刻回國就相關事宜進行商討。



據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門20日發布的數據，自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超2.91萬人死亡、逾6.9萬人受傷。

