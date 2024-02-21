“土秧歌”如何扭出新風采

中評社北京2月21日電／據光明日報報導，一到過年，扭秧歌在許多地方就成了“年味兒”的一種標誌。今年春節期間，陝西榆林、山東海陽、吉林長春等全國很多地方紛紛舉辦扭秧歌拜大年活動，喜慶熱鬧的鑼鼓、躍動有力的步伐讓大街小巷洋溢著濃濃年味兒。



提起秧歌，人們多會將它和熱鬧、歡快的場景聯繫在一起。秧歌的創新發展關乎人民群眾對美好生活的期待，探討秧歌的發展，重點在於關注它為人民群眾的美好生活帶來了哪些改變。



扭秧歌不僅可以強身健體，還可以增強群眾幸福感和凝聚力



秧歌是漢族民間舞蹈的重要形式，其歷史起源可以追溯到商周時期，已在神州大地上流傳了3000多年，是民間藝術的“活化石”。秧歌集歌、舞、詩、樂、戲於一體，富有濃鬱的北方民族特色和濃厚的鄉土氣息。秧歌的舞蹈動作通常結構鮮明且富有韵律感，以模仿農民勞作為主題，動作輕快、舒展，帶有一種樸實和生動的力量。在傳統的祭天敬祖、過節集會活動中，男女老少隨著器具鑼鼓的敲擊聲手舞足蹈，即興扭跳起來，以此來慶祝豐收、歡度節日、表達心願和寄托情感。



秧歌廣泛流傳於我國北方地區，在漢族聚居的農耕地區尤為盛行。秧歌種類繁多，內容豐富，與不同地區的民風民俗及方言相結合而形成鮮明地方特色，其歌曲形式、演員裝扮、表演形式等也不盡相同。全國最具代表性的秧歌形式包括陝北秧歌、山西秧歌、山東秧歌（鼓子秧歌、海陽秧歌、膠州秧歌）、東北秧歌等，均具有濃鬱的地域特色。



因簡單易學，秧歌具有廣大勞動人民共同參與的特點。近年來，我國北方的很多村莊都自發組建了以村為單位的秧歌隊，演員大多為本村村民，平時各自勞作，每逢節假日時就相聚在一起排練節目。在春節等重要節日，各村秧歌隊走街串巷展演，不僅有常規的秧歌舞蹈節目，還有“獅舞”“鼓舞”“踩高蹺”“綢舞”等多種綜合表演形式，鑼鼓聲聲、歌舞載道，不斷將熱熱鬧鬧的節慶氛圍推向高潮。村秧歌隊演員多是彼此熟識的親戚朋友或街坊鄉鄰，從而進一步增加了秧歌演出的親切感和喜樂性質。演技精湛、人氣超高的秧歌隊還會受邀到鄰村演出，形成村落之間文化與情感交流的重要渠道。

