中評社北京2月21日電／據光明日報報導， 年味濃濃的新春展覽、妙趣橫生的尋龍活動、琳琅滿目的文創集市、熱鬧歡騰的舞龍舞獅表演……新春佳節，河南鄭州的博物館裡人潮湧動。豐富多彩的年俗系列活動，吸引人們來到博物館，歡樂過大年。



走進鄭州博物館，映入眼簾的是火紅的新春元素，一條長達15米的“巨龍”展板擺放在大廳入口，場館內各處都架上了寓意美好的“龍門”架。紅彤彤的窗花、對聯隨處可見，洋溢著濃濃年節氛圍的場景點綴在場館各處，吸引觀眾打卡留念。



新年看新展，鄭州博物館先後推出《天地之中，龍行龘龘——封曙光嵩山山水作品、歷代嵩山石刻精拓展》《妙剪萬象——迎新春館藏剪紙展》。這些來自嵩山地區自漢至清刻有龍紋的石刻拓片等展品，給人們送來了龍年祝福。



從正月初一開始，鄭州博物館每天上演豐富多彩的文化活動。“雅風文會·迎春”邀請參與者蓋滾筒印章、制古法香牌、拓新年“寶鈔”；“龍興家國 龍鱗賜福”讓觀眾從場館各處參與活動，獲取“龍鱗”貼紙，寫上自己的新春祝願……



精彩的文藝演出和非遺活動在鄭州博物館內輪番上演：舞龍舞獅鑼鼓喧天，少林功夫扣人心弦，鄭州愛樂樂團奏響新春樂章，舞蹈《唐宮夜宴》奉獻視覺盛宴，國潮街舞表演展現滿滿活力……



大年初一上午十點半，鄭州商代都城遺址博物院的大廳裡已經聚集了大批慕名而來的遊客，志願者們也紛紛拿出“絕活”，聲情並茂地講述著此地曾經上演的故事。春節期間，商都遺址博物院為遊客們奉上“納福指南”，讓“小粉絲”們親手寫下創意十足的福字；製作新年紅包，讓獸面紋、“亳”字logo等商都元素留在紅包上，帶走屬於自己的小幸運……



“第一次見到開在博物館裡的市集，這些文創和非遺攤位也太有意思了！”一位來自新密的遊客排在糖畫隊伍最前端，手藝人劉師傅正在為她定制龍年生肖專屬糖畫。再往前走，拓古傳今的龍年立體拓印、獨具匠心的核雕、龍騰虎躍的布藝香包等非遺攤位，正吸引著遊客駐足欣賞。



這個春節，到博物館裡過個文化年，已經成了越來越多人的選擇。