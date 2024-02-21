城大研設數碼醫學研究院

中評社香港2月21日電／“城大為過去的成就深感自豪，同時展望未來。我們將於2024年和2025年開展一系列具影響力及創新的項目，以明日科技應對今日挑戰，以創新邁向未來。”香港城市大學（城大）校長梅彥昌教授與大學管理層昨日分享新一年工作規劃時，透露學校計劃成立數碼醫學院，並有意在北部都會區設研究生分校。



大公報報導，梅彥昌表示，學校雖然沒有成立醫學院，但今年內會設立數碼醫學研究院（Institute of Digital Medicine），以不同科技幫助醫療實踐。他解釋，疫情期間，不論新加坡、香港或美國、以色列，均面臨醫院設施使用超負荷的障礙，而今時技術容許無論是治療或診斷都能在醫院以外的地方進行，目標是增加數碼醫學方面的研究，及從世界各地引入不同技術，幫助醫療人員與時並進及接受相關培訓。



“我們已成功聘請知名學者及教授加入城大擔任傑出客席教授，以積極協助成立數碼醫學研究院。此外，我們現正積極聘請更多專家加入我們的團隊。”梅校長強調，數碼醫學研究院將以先進技術支援醫生、增強相關領域的研究能力，並探索數碼健康解決方案，以保障病人的長期利益。他表示，計劃與新加坡的大學醫學院、以色列的希伯來大學合作，亦著眼於自美國、歐洲的國際合作夥伴。



有意在北都建研究生分校



此外，城大今年30周年校慶，其中，在1月成立的創新學院旨在維持大學在創新創業方面於地區的領先地位，透過提供一系列以深科技創新創業為中心的創新學術課程，發展領先國際的創科生態系統，以培育年輕的科研人員成為創業家、孵化深科技初創企業和促進產學研合作。



日前恒生大學表示有意在北部都會區建立分校，梅彥昌昨日談及此話題亦表示城大有意在此建分校，計劃主要供內地研究生上課或研究用途，已向政府表達意向。梅彥昌表明不會整間大學遷入北都，指現時九龍塘校舍雖然細，但鄰近市區，地理位置佳，受教職員歡迎，可作為本科生的教學地方。