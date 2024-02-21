藍揭NET黑歷史　謝國樑反擊林右昌放水

“謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月21日電（記者 張穎齊）台灣服飾品牌主富服裝公司（NET）近期因基隆東岸商場建物產權，槓上中國國民黨基隆市長謝國樑主政的基隆市政府，爭議延燒。謝國樑21日在國民黨中央黨部開記者會，揭露NET黑歷史外，也反擊民進黨前基隆市長、台“內政部長”林右昌放水沒登記東岸商場2至4樓產權歸於基隆市政府，放任產權模糊的紛爭，動機不單純。



基隆東岸商場早年為基隆港水域，後來由基隆港務局填海整平為東岸停車場（港區車輛專用停車場），1998年撥用予基隆市政府，2000年8月動工興建為地下4層、地上1層，2003年10月啟用。全棟由基隆市政府委外（OT模式）予大日開發經營，2018年2月啟用，特許期在2023年底到期。接下委外經營的大日開發，將營運管理轉給本土服裝品牌NET（主富服裝），NET出資將東岸廣場2至4樓重新整建及經營，使NET成為該商場的“三房東”。東岸商場整體在2023年重新招標後，NET質疑招標不公，表示將對“大房東”基隆市政府及“二房東”大日開發提起訴訟。



服飾品牌NET以新台幣2億元興建3層樓的基隆東岸廣場商場，因產權合約爭議，商場經營權由微風集團接手，並由基隆市府點交後，基隆市警方因深夜破門進入商場，NET隨後刊登廣告，要求謝國樑應公開致歉，並在記者會出示地籍謄本，指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場，謝國樑反擊，指控林右昌留下的爛攤子，成為藍綠攻防焦點，綠營近日更力挺NET，蕭美琴日前還在臉書po出她在NET服裝店購物的照片，強調她是NET的粉絲。



謝國樑今偕國民黨基隆市黨部主委吳國勝、瀛睿律師事務所律師簡榮宗、國民黨副發言人呂謦煒赴國民黨中央媒體中心，舉行“謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任”記者會，國民黨副主席連勝文、副秘書長江俊霆、文傳會主委林寬裕等人在會前也來關心謝國樑。



謝國樑表示，他非常熟悉民進黨這波操作，似曾相識，因過去他競選基隆市長時，民進黨就胡亂指控他涉嫌金星洗錢案，用不實的抹黑來達到政治目的，還會刻意轉移焦點到、衍生別的新戰場抹黑，他強調自己是維護基隆市民，絕不像林右昌放任產權模糊紛爭，用不正常且不合法的行為，絕不會將25億元的市產落入NET手中。