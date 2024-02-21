“繁花熱”後說“花瓣”

中評社北京2月21日電／據文匯網報導， 電視劇《繁花》的收視熱餘波蕩漾，對它的主流評價似乎已然定型：“用拍電影的方法攝制而成的電視劇極品”“歷時三年打磨而成的電視劇精品”……但究其緣由，則似乎還不那麼統一。



有人說：底本好。電視劇之底本——金宇澄的長篇小說《繁花》當年是第一部“五個一工程”獎和“茅盾文學獎”的雙獎獲得者。



也有人說，不盡然。一方面，過往依據獲得“五個一獎”和“茅獎”作品改編的電視劇並不少，如《平凡的世界》《人世間》等反響雖也不弱，但引發反響的觸點卻不盡相同，而更多依據獲長篇小說大獎改編而成的電視劇反響則並不那麼熱烈；另一方面，倒是有一些播出後反響絲毫不 亞於《繁 花》的電視劇則並非由獲“五個一獎”或“茅獎”作品改編而來，比如去年同樣收穫極高收視率和極大好評的長篇電視連續劇《狂飈》《三體》和《漫長的季節》等。



上述兩說似各有其理、各有其據，但後者似乎更在理、更有據。儘管電視劇可以是由某某名作改編而來，儘管對原著的忠誠度有高有低，但一經改編就是另一種獨立的藝術存在，具體到《繁花》而言，有論者更是明確斷言：此《繁花》已非彼《繁花》。



我也更認同後者。因此，討論電視劇《繁花》成功的緣由，與原著間的比較固然是一個視角，但更重要的則還應該立足電視劇本身，如何“改”？“改”得如何只是探討研究這部電視劇的一個視角，而且進行這種比較的重點更不是為了在兩者間比長短排座次，而是為了深入探討兩種藝術門類間各自的特性以及由此可能總結出的一些通用的藝術規律。



正是基於這樣的理解，在電視劇《繁花》熱度尚未完全退去但對其評價研究又開始趨於理性之際，冷靜地分析一下組成王氏電視劇版《繁花》與原作金氏版小說《繁花》的異同，特別是組成王氏版《繁花》的若干主要“花瓣”又是什麼或許不無意義。



從長篇小說到電視連續劇，對原作施以加減二法最為常見，在這個過程中，通常又是減法多於加法，電視劇《繁花》也不例外。做加法，通常只會加上若干或重要、或穿線的角色；而做減法，刀刃所向通常指向時間、人物與場景，電視劇《繁花》大抵也是如此。