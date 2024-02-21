從“褒貶不一”到“打開格局”短劇走紅出圈

中評社北京2月21日電／據北京青年報報導， 在過去的2023年，如果要說最熱門的賽道，一定離不開短劇。



這一年，多部長短視頻平台的短劇走紅出圈，騰訊視頻的《招惹》、芒果TV的《風月變》等，以及在抖音、快手、B站等多平台播出的《逃出大英博物館》、快手星芒短劇《東欄雪》等；還有小程序短劇橫空出世，憑借“短平快”的特點及“爽文題材”走紅。



《2023短劇行業研究報告》顯示，2023年，短劇市場規模達到373.9億，預計2024年將超過500億；2023年前8個月，全國備案拍攝的微短劇有3574部。



2023年短劇行業爆發



短劇，又稱為微短劇、小劇場、迷你劇等，一般是指網絡影視劇中單集時長不足10分鐘的劇集作品，多為1到2分鐘，特點是單集時長短，總集數較多，主要以手機小屏方式傳播。短劇劇本可原創可改編，畫面格式以竪屏為主，播放平台大多為內容承制方自己搭建的小程序平台以及各類短劇App，或是短視頻平台。



在2017年，短劇乘著短視頻的東風嶄露頭角，開啟了“竪屏短劇”這一全新的內容形態。一路發展到2022年，短劇進入了成熟階段，並逐漸向精品化發展。2023年，短劇行業呈現爆發趨勢。



以2023年爆火的短劇《逃出大英博物館》為例，這是一部由兩位90後網絡博主夏天妹妹和煎餅果仔自發創作而成的短片，講述的是一盞中國玉壺“出逃”大英博物館尋家的故事。漂泊在外的華人記者張永安正在拍照，一個陌生女孩不小心撞壞了他的相機，就在兩人協商爭吵之際，張永安脫口而出一句中文，陌生女孩聽後，突然抱住了他，並告訴他：“家人，我在外面流浪了好久好久，我迷路了，我不知道怎麼樣找到回家的路。”於是命運的齒輪開始轉動，引出一個扣人心弦的故事。



《逃出大英博物館》讓短劇第一次實現了流量破圈，不僅滿足了觀眾喜好復仇、逆襲等爽劇模式的需求，也在討論中國傳統文化、歷史議題等方面得到足夠多的受眾與認可。它不僅將短劇視頻的潛力極大發揮了出來，同時有了更高的視野和格局，就像人民文娛的評價：“小短劇也有大情懷。”