﻿全港首輛雙層氫巴將投入服務

城巴首輛雙層氫能巴士，預計短期內可在九龍區的20號線投入服務。（大公報） 中評社香港2月21日電／大公報報導，城巴引入的首輛雙層氫能巴士，預計短期內可在九龍區的20號線正式投入服務。城巴表示，年內將會增設第二個加氫站，並會購置各五輛量產型氫能巴士和電動巴士，與柴油巴士進行並行測試，協助制定日後更換新能源汽車的策略。另外，城巴亦擬將部分重復的巴士路線整合成“主幹線”，又計劃試行“全新區域分段收費優惠計劃”，新增“回贈機”讓短途乘客拍卡獲分段優惠，首階段以南區及中西區為試點。



城巴商務總監吳義君表示，氫能巴士充氣15分鐘即可運行一日，可配合商業車的運作。城巴指出，雙層電動巴士已運行逾一年，若要達至最好表現，每日中途必須再充電，不便車隊調配，而且兩輛電動巴士才可替代一輛柴油巴士。城巴又指，由於氫能巴士需由獨立第三方機構為行駛的每條路線進行量化風險評估，成本較高、需時更長，認為有簡化空間。



為配合路線重組計劃，城巴今年內會以南區及中西區作為試點，在4號及971號線推行區域分段收費優惠計劃，初步計劃於人流較多的站點安裝11部分段收費回贈機，長遠會擴展至將軍澳區及東區的路線。乘客除可在車內拍卡外，亦可在指定分站下車後，到回贈機拍卡，取回相應的短途收費優惠。