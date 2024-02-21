選戰恩怨抹去　藍綠樂與柯文哲同台

國民黨台北市議員闕枚莎（左二）與柯文哲在短暫的同台拍照時間，開心笑談。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月21日電（記者 鄭羿菲）2024大選剛結束1個多月，藍綠白對抗煙硝味逐漸消散，台灣民眾黨主席柯文哲21日受邀參與台北市內湖科技園區捐血相關公益活動，藍綠市議員闕枚莎、何孟樺也一同出席，甚至闕枚莎也利用短暫的同台時間，與柯文哲這位前台北市長開心談笑，政黨間涇渭分明的肅殺氣氛不再。



不過，過去與柯文哲立場友好的民進黨“立委”高嘉瑜，因泛綠陣營分裂而落選，似乎依舊有所顧慮，高嘉瑜特別選在柯文哲致詞離開後才到場，不在媒體鏡頭前與柯有任何互動。



台灣民眾黨主席柯文哲21日受邀參與“第十屆內湖科技園區千人捐血啟動儀式”，民眾黨“立委”黃珊珊、在地的民眾黨台北市議員陳宥丞，中國國民黨台北市議員闕枚莎、民進黨台北市議員何孟樺都出席該場公益活動。



2024大選結束後，藍綠白對抗的煙硝味逐漸消逝，過去只要是柯文哲到場的活動，藍綠政治人物一定必之唯恐不及，但這場行之有年的捐血活動，國民黨台北市長蔣萬安也不再避諱，昨天下午公布的行程通知中，也預定將出席，在媒體鏡頭前出現前後任不同黨籍的台北市長同台公益活動的畫面，但因新北市深坑區一座鋰電池工廠大火，惡臭彌漫大台北多個地區，蔣萬安21日一早臨時改變行程視察木柵國小空汙情形。



不過，台北市內湖區、南港區的在地藍綠台北市議員闕枚莎、何孟樺則不避諱地與柯文哲同台，曾與黃珊珊為同事的闕枚莎也主動與黃閒話家常，在最後合照階段，闕枚莎也趁著站在柯文哲後方位置合影的一小段時間，主動與柯文哲談話，2人還談得哈哈大笑，氣氛融洽。



蔣萬安原本排定的行程，及闕枚莎與柯文哲的互動，似乎也一定程度上反應出“藍白間的友善氛圍”，畢竟在“立法院”三黨不過半的情況下，藍白合作監督綠的聲浪不斷，不再有去年“君悅事件”藍白合撕破臉般的尷尬氣氛。