衛生署料41萬人患乙肝　籲高危者檢測

中評社香港2月21日電／大公報報導，衛生署透過人口健康調查推算，本港有41萬乙型肝炎患者，而本港的肝癌病人當中，約有八成是乙肝患者。調查還發現，因乙肝初期病症不明顯，四成人不知道自己已感染，亦有約七成人發現後未有及時跟進病情。醫生呼籲，有家族史等高風險人士應及早篩查風險。為達至“無乙肝新一代”，政府推出多項預防乙肝母嬰傳播措施，另外去年在九龍東聯網試行基層醫療與專科合作，讓穩定病患由基層醫療醫生治理。



衛生署為加強篩查慢性肝炎患者，在2020至22年度人口健康調查中，首次納入關於病毒性肝炎的問題和測試，在2000名完成身體檢查的受訪者中，6.2%顯示感染慢性乙肝病毒，根據推算，全港整體人口中約5.6%，即41萬人患有乙肝。根據世界衛生組織的標準，乙肝在香港已屬於中高流行程度。



70%患者未就醫



衛生署調查發現，在所有發現患有乙肝的受訪者中，40%不知道自己已感染乙肝，衛生署顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君表示，很多人感染後可持續沒有症狀，“等到肝臟受到嚴重損害，例如發展為肝硬化、肝癌等，才出現症狀，被發現時往往已經很嚴重。”她指，過往未接受治療的慢性乙肝患者中，有15%至40%長遠會出現肝硬化或肝癌。



調查另發現，有約70%受訪者在已知感染的情況下，沒有跟進病情，黃駿君表示，許多市民因無病症、沒有感到不適，誤以為不重要，或以前沒有有效的治療而忽視病情。她表示，現時已有磷丙替諾福韋等口服抗病毒藥物，能有效抑制乙肝病毒覆製，減低病人患上肝硬化、肝衰竭及肝癌等風險。



對於調查發現35歲至54歲人士的感染率為8.4%，仍是較高水平，黃駿君表示，該年齡段的人士多數是1988年前出世，未能受惠於當時普及的兒童乙肝疫苗接種計劃，“若父母患有乙肝或有家族史，其身邊家人都屬高風險人士，應及早篩查風險。”黃駿君表示，本港大部分乙肝患者是經母嬰傳播而感染。為達至“無乙肝新一代”目標，政府於2020年訂立為期五年的香港病毒性肝炎行動計劃，預防乙肝母嬰傳播亦是重點之一，包括每年可為800至1000名患有乙肝且病毒載量高的孕婦提供抗病毒藥物。



同時，政府由2022年1月起，為母親是乙肝患者的嬰兒安排接種乙肝疫苗後的血清測試，確保高危嬰兒已受保護。截至去年底，共1990名嬰兒已接受測試，當中94.8%的嬰兒產生免疫反應，顯示已受保護，另有62名嬰兒接受二次疫苗接種後及測試後亦受保護。



九東試行基層醫療治理穩定病患



此外，醫管局和衛生署於去年9月制訂《慢性乙型肝炎成年病人的基層醫療治理指引》，並已於醫管局九龍東聯網推出先導計劃，試行基層醫療與專科的合作治理模式，病情穩定患者可由基層醫療醫生治理，病情複雜患者則由肝臟專科醫生跟進，希望有關經驗有助規劃在基層醫療層面進行篩查及治理乙肝。