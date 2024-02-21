中評社北京2月21日電／據光明日報報導， 近年來，以中華優秀傳統文化為內核、以新創意為表現形式、以新媒介為傳播載體的文藝作品和文藝形式屢屢出圈。這種融合古典與現代的文藝作品和文藝形式，受到青少年的追捧，在社會上形成一種審美風潮，人們將這類文藝作品和文藝形式稱為國風文藝。



國風文藝讓傳統文化實現了青春化表達，點燃了青少年群體對傳統文化的熱情，同時也成為一種“流量密碼”。但一些組織和個人為了吸引眼球，打著“國風”的旗號粗制濫造，甚至坑蒙拐騙，推出的作品徒有國風之表卻無國風之實，這樣的國風其實是“偽國風”。



“偽國風”現象通常表現為，在文藝創作中冠以“國風”之名，貌似借用了歷史典故、經典作品、經典人物形象等傳統文化元素，實則以無法考證的服裝造型、語言修辭、朝代背景等進行戲說甚至惡搞。



比如，一些所謂的國風網劇，以架空歷史的方式虛構迎合部分人審美的人物，敘事旁枝斜出、拖沓冗長，以玄幻、怪誕、奇異的劇情吸引觀眾的注意力；一些所謂的國風遊戲，對歷史人物肆意解構，並讓人物置身於帶有中國歷史文化片段的場景中，看似在弘揚傳統文化，實則在宣揚歷史虛無主義；一些所謂的國風網絡小說，看似在講述一個充滿歷史感和傳統文化氛圍的故事，但往往會在簡單鋪排傳統文化元素的過程中，暴露出浮誇華麗的缺陷；還有一些所謂的國風網絡音樂，喜歡用古詩詞中的意象填詞，但由於缺乏中心思想，常常給人以詞不達意、堆砌辭藻、矯揉造作之感……“偽國風”文藝作品的生產方式簡單而又粗暴，相關作品往往是從“傳統文化數據庫”中抽取一些符號拼接堆砌而成，久而久之，形成了機械化、模式化的創作生產套路。



在資本的推動下，“偽國風”文藝作品大量出現，一方面會消解國風原本的意涵，破壞傳統文化的形與神，擠占優質國風作品的生存空間；另一方面也會影響人們的審美判斷力，尤其會對青少年的審美產生誤導，讓他們對傳統文化的認知產生偏差。



中華優秀傳統文化的大氣、磅礴早已浸潤於國人的精神血脈。優質國風文藝作品能夠激活傳統文化的生機，賦予傳統文化煥發時代活力的美學路徑。打造優質國風文藝作品不僅要對“偽國風”進行辨析，還要進一步去偽求真，激濁揚清，讓越來越多的“真國風”不斷走進人們的生活。