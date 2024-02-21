瑞星：勒索軟件、挖礦病毒等仍是主流攻擊方式

中評社北京2月21日電／據新華社報導，瑞星公司近日發布的報告顯示，2023年中國網絡病毒感染次數有所下降，但勒索軟件、挖礦病毒、APT（高級持續性威脅）攻擊等網絡安全威脅影響嚴重。



報告顯示，2024年網絡安全將存在五大趨勢。



一是APT攻擊仍將保持活躍，網絡釣魚依舊是主流攻擊方式。2023年依然是APT組織活動頻繁的一年，包括瑞星在內的眾多安全廠商披露了多起攻擊事件。2024年APT組織仍將持續活躍，傳統的網絡釣魚依靠成本低、欺騙性強等特點，將依然為大多數APT組織所喜愛。



二是勒索組織開始主攻高價值目標。勒索組織在2023年的活躍度相比2022年有較大提升，出現了多起影響較大的事件。勒索組織不僅要求巨額贖金，很多還以洩露數據為要挾，增加勒索的成功幾率。2024年，勒索組織攻擊次數可能會更多，用戶須採用全面的零信任安全策略，以對抗日益複雜的勒索軟件攻擊。



三是越來越逼真的“釣魚”郵件。以ChatGPT模仿特定人員的書寫和用詞習慣，生成內容更為流暢和逼真的釣魚郵件，識別難度將大大提升。



四是有不再可信的多媒體內容。利用“換臉”技術偽造明星、名人騙取財物的騙術，防不勝防。“深度偽造”技術識別將成為未來網絡內容安全中的重要環節。



五是更低成本的網絡攻擊。大語言模型應用能夠根據用戶意圖編寫代碼，在不加限制的情況下，幫助攻擊者生成攻擊代碼、混淆攻擊代碼，極大降低攻擊者的攻擊成本，更高效地同網絡安全公司進行對抗。



瑞星還針對攻擊者利用新型漏洞攻擊、企業特殊崗位人員易受到攻擊、個人用戶遭遇“供應鏈投毒”這三個方向進行了預測和分析。