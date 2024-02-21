網軍發動罷免　謝國樑痛批民進黨操作

“謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月21日電（記者 張穎齊）台灣服飾品牌主富服裝公司（NET）近期因基隆東岸商場建物產權，獲綠營力挺，槓上中國國民黨基隆市長謝國樑，升高衝突。基隆相關臉書社團也出現罷免謝國樑號召。謝國樑21日表示，這就是民進黨的操作，如同他競選基隆市長前，綠營操作的手法一樣。



基隆市政府日前將東岸廣場商場經營權招標，由微風集團接手，原“二房東”、服飾品牌NET，因產權合約爭議，拒絕交出。基隆市府點交後，基隆市警方深夜破門進入商場，NET隨後刊登廣告，要求謝國樑應公開致歉，並在記者會出示地籍謄本，指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場。謝國樑反擊，指控民進黨前基隆市長、台“內政部長”林右昌留下的爛攤子，成為藍綠攻防焦點，綠營近日更力挺NET，蕭美琴日前還在臉書po出她在NET服裝店購物的照片，強調她是NET的粉絲。



謝國樑上午偕國民黨基隆市黨部主委吳國勝、瀛睿律師事務所律師簡榮宗、國民黨副發言人呂謦煒在國民黨中央黨部，舉行“謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任”記者會。



對於罷免案，謝國樑說，這就是民進黨的操作，他選基隆市長時，民進黨如法炮製，抹黑他涉嫌金星案洗錢，就是有政治目的與選舉操作。



吳國勝說，是民進黨先抹黑，NET案是林右昌執政8年留下來的爭議，如今居然民進黨還揪眾發動罷免，令人憤慨，林右昌怠忽職守，不把基隆市產當一回事，難道私下與NET有協議？林右昌要講清楚，另外泛藍群眾對謝國樑滿意度是接近9成，林右昌是妒忌嗎？用這種抹黑手段，國民黨反擊不會手軟，反制罷免及基隆市幾個民進黨議員，這些1450蠢蠢欲動，愛說謊。



謝國樑補充說明，他若不編律師費，東岸商場價值20幾億元的財產就要落入NET手中，他當然要捍衛，林右昌刻意不登記2至4樓的產權，還說他嗑藥拉K？“各位看看我像拉K嗎？我對林右昌的說法，就笑一笑、說謝謝”，至於蕭美琴穿NET支持台灣本土品牌，是好事，他也支持，但跟NET涉入市產案是兩回事。