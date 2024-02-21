富權：果然是強要賴執行蔡政府的“禁團令”

中評社香港2月21日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：果然是強要賴清德執行蔡政府的“禁團令”。以下為文章內容。



台灣地區第十一屆“立法院”的第一個會期，於昨日正式開議。其議程是邀請“行政院長”陳建仁作“行政院”施政報告”及“二零二四年度施政方針”，並就“瘦肉精”等議題備質詢。在過程中，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁在質詢時一針見血地質問，“禁團令”究竟是賴清德的意思？還是陳建仁的意思？陳建仁在作了諸多解釋後，間接承認“禁團令”是蔡英文任期內的“政府”的決定。



而跟隨陳建仁前往“立法院”備質詢的“交通部長”王國材，在進入議場前受訪談及“禁團令”議題時也聲稱，今年三月至五月底，所有已經組團的旅行社，可如期赴中國大陸旅遊，六月之後就暫停出團，這段時間會看陸方是否有善意回應，若有善意回應，還是可以檢討六月後赴陸團是否重啟。



這就再一次佐證人們的分析揣測：蔡英文團隊擔心賴清德基於自己“‘台獨’工作者”的標籤已經“跳落黃河也洗不清”，也由於自己只是“少數‘“總統”’”，因而有意在兩岸經營上採取較為溫和的策略，從而將要抵觸蔡英文的現行路線，因而就要在“剩餘權力空窗期”內，推出《台灣的主張》的“2.0版”，迫使賴清德接受“既成事實”，將賴清德推到火堆上燒烤。



實際上，無論是陳建仁還是王國材的說法，都是在今年三月至五月底，所有已經組團的旅行社，都可如期赴中國大陸旅遊，六月之後就暫停出團。



這是一個什麼樣的時間概念？其一，根據台灣地區“憲法”規定，台灣地區領導人的換屆年，卸任領導人的任期至當年的五月十九日止；繼任領導人的宣誓就職日期，是五月二十日。



其二，基於此，卸任領導人任命的“行政院”班子，在五月十九日之前必須“內閣”總辭”，由繼任領導人任命的新任“行政院長”負責“組閣”。



而基於“新領導人新“內閣”的政治及行政倫理，也由於陳建仁並非是賴清德所信任及重用之人，陳建仁肯定無法在五月二十日“冧樁”。實際上，目前台灣政壇傳說的新任“行政院長”可能人選名單中，就沒有陳建仁。相反，陳建仁“內閣”的個別“閣員”，卻遭到賴清德所屬的“新潮流系”（已在當選台灣地區領導人後宣布“退流”）的政治人物“逼宮”，尤其是“數位部長”唐鳳。按此規律，現任“交通部長”王國材，也可能未能獲得再次任命。

