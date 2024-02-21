民眾黨提案要求加開院會　綠委諷不懂要問

民進黨團召開記者會，左起洪申翰、吳思瑤及莊瑞雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月21日電（記者 黃筱筠）對於台灣民眾黨“立法院”黨團提案希望加開院會邀請“行政院長”陳建仁進行食安專案報告，民進黨“立法院”黨團幹部拿出好幾本厚厚的議事規則，且就是秘書長周萬來寫的議事規則，希望民眾黨與國民黨可以好好研讀議事規則，如果有不懂可以問他們，也樂意把周萬來所寫的議事規則書籍送給他們。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，希望委員多讀書、少吵架，不懂可以問我們，或許可以出一本漫畫版的議事規則。大家關心食安專案報告協商何時上路，但是民眾黨與國民黨為什麼要多此一舉，按表操課有這麼難嗎？民眾黨、國民黨不懂議事規則卻弄巧成拙，民進黨也希望讓食安專案報告上路，希望優先進行食安專報的是民進黨，也要求“立法院長”韓國瑜召開協商，討論食安專案報告，希望本週五進行。



她說，民進黨從第一分鐘到最後一分鐘都希望進行食安專報，韓國瑜主持的第二場協商，如果不是民眾黨“立委”黃國昌不簽字，讓協商破局昨天就可以進行食安專報。都是民眾黨個人英雄主義導致食安專報延宕。



吳思瑤說，民眾黨卻從頭到尾不知道自己提案怎麼走，她可以講解議事規則給他們聽，她從20幾歲當助理，就要熟讀周萬來的書，交付協商進入一個月冷凍期是議事abc。還要帶風向說民進黨不拉下來來協商，就不會有一個月冷凍期，只要逕付二讀必然交付協商，就會有一個月冷凍期，一個月協商冷凍期是民眾黨提案需要承受，不是民進黨刻意要拉下來。



她也說，黃國昌昨天突然通知要協商，昨天下午2點接獲通知要由提案黨團民眾黨召集協商，民眾黨說因為議事處通知太晚，才會這麼晚通知其他黨團，黃國昌難道連議事規則都不懂嗎？議會說明人就是黃國昌，以及民眾黨提案就要邀集協商，黃國昌不要甩鍋給其他人。半小時前才通知協商，“我非常不以為然”，我們是區域“立委”還要服務選民，她要回到北投選區去服務選民，以為大家都沒事幹嗎？“立委”是每天坐在冷氣房、鎂光燈下嗎？隨叫隨到的協商，我們很忙沒時間配合。

