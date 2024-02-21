國內首個生態環境數據產品完成場內交易

中評社北京2月21日電／據科技日報報導，記者20日從中國節能環保集團有限公司獲悉，國內首個基於生態環境數據打造的綠色金融數據產品近日完成場內交易。



中節能數字科技有限公司總經理張栩介紹，本次場內交易的企業綠色等級評估產品是該公司與河北省衡水市生態環境局深度合作，打造的國內首個“生態環境數據＋隱私安全計算＋綠色服務”的全流程生態環境數據要素化產品。



“這款產品基於環保、工商等多源企業經營相關數據，結合隱私計算技術、大數據及人工智能算法，通過公司自主研發的‘企業綠色價值識別模型’，評估企業綠色等級。”張栩告訴記者，產品在應用過程中不輸出原始數據，以企業綠色等級評估或分析報告模式對外輸出。



據瞭解，該產品主要面向銀行等金融機構，目的是助力金融機構尋找綠色產業高價值企業，發掘綠色信貸客戶群體。同時，助力金融機構設計有針對性的金融產品，推動綠色金融業務開展。



“這款綠色金融數據產品可以全方位多維度分析企業，輸出企業貸前調查報告和貸後預警報告，精準批量挖掘企業的綠色經營活動相關數據，以此提高金融機構對企業綠色價值識別的效率。”張栩說，產品能夠幫助銀行或金融評級機構等高效識別綠色企業，通過給予企業便捷和充足的金融支持，進而推動環保產業的綠色發展。